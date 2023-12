Glen Kamara : Les Rangers vont déposer une plainte officielle pour les huées "racistes" à l'encontre du milieu de terrain

Le milieu de terrain finlandais a allégué qu'il avait été victime d'abus raciaux de la part du défenseur du Slavia Prague Ondřej Kúdela en mars et Kúdela a reçu une suspension de 10 matches de la part de l'UEFA. Il n'a donc pas pu participer à l'Euro 2020 pour la République tchèque.

Lorsque les Rangers sont retournés à Prague pour ce match, le public a commencé à huer bruyamment lorsque les joueurs noirs, en particulier Kamara, touchaient le ballon.

Le stade Letna du Sparta était censé être fermé aux supporters pour ce match après que l'UEFA ait sanctionné le club pour des chants racistes à l'encontre du Monégasque Aurélien Tchouameni.

Cependant, l'UEFA a autorisé plus de 10 000 enfants à assister au match de jeudi avec quelques adultes accompagnateurs.

Le joueur de 25 ans a été expulsé à la 74e minute.

Gerrard a déclaré après le match que s'il n'avait pas entendu les huées pendant le match lorsque Kamara a touché le ballon, il n'était "pas surpris".

"Si c'est le cas et que c'est la vérité, c'est évidemment très décevant. Mais je ne suis pas surpris parce que nous jouons à huis clos, apparemment, pour une raison et ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes à cet endroit", a déclaré Gerrard à BT Sport.

L'ancien international anglais et de Liverpool a également déclaré que les instances dirigeantes du football devaient faire davantage pour lutter contre le racisme et la discrimination.

"Les pouvoirs en place ne font pas assez. Ce soir, la sanction était censée être une amende et un huis clos où l'on ne joue pas devant les gens", a-t-il déclaré.

"D'accord, il y a des enfants au match et des enfants, je le comprends, mais c'est presque une salle comble, donc ils ne sont pas punis en jouant un match à huis clos. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu le match, mais je pense que si vous devez infliger une amende à quelqu'un et le punir, allez jusqu'au bout de la sanction. Un stade vide, une amende et plus encore".

Gerrard a confirmé lors de sa conférence de presse de vendredi qu'il avait visionné les images et que les Rangers allaient écrire à l'UEFA pour se plaindre.

"Je suis pleinement conscient maintenant que j'ai regardé le match avec le son. Je suis d'ailleurs surpris de ne pas m'en être rendu compte pendant le match. J'ai parlé à Glen Kamara. Cette conversation restera privée. Glen va bien... Je suis sûr qu'il est déçu tout comme moi", a-t-il expliqué.

"Maintenant, je pense qu'il est temps pour les autorités et le club d'intervenir et de nous enlever cela afin que nous puissions nous concentrer sur le match de dimanche .... Ces choses-là reviennent trop souvent et, malheureusement, les sanctions ne sont pas suffisantes.

"On m'a dit que les Rangers allaient porter l'affaire devant l'UEFA. Je pense que c'est déjà fait. Les roues sont déjà en mouvement. Je ne manquerai pas de faire pression pour que ce soit le cas".

Le Sparta Prague a répondu aux allégations de racisme par une déclaration forte intitulée : "Arrêtez d'abuser de nos enfants !"

"Il est absolument incroyable qu'après un match, nous devions voir des enfants innocents se faire attaquer et faire face à des accusations infondées de racisme. Insulter des enfants sur Internet et dans les médias est inacceptable, désespéré et ridicule".

"Nous assistons à des déclarations xénophobes sans précédent à l'encontre de la République tchèque, de ses citoyens et même de ses enfants sur les médias sociaux", poursuit le communiqué. "Vous décrivez de manière incorrecte le comportement des enfants, vous arrogeant le droit de juger l'expression des émotions d'enfants de six ans qui n'ont aucune idée de ce qu'est le racisme. C'est une impertinence.

CNN a contacté l'UEFA pour un commentaire.

Le ministre tchèque des affaires étrangères Jakub Kulhanek a tweeté qu'il allait parler de la situation à l'ambassadeur britannique.

"Ça suffit ! Les insultes répugnantes à l'encontre des enfants tchèques dans les médias et en ligne n'ont pas leur place dans le football et n'ont certainement pas leur place dans les bonnes relations entre [le Royaume-Uni et la République tchèque]. Je convoquerai l'ambassadeur britannique lundi pour discuter de la situation.

Aamer Anwar, l'avocat de Kamara, a critiqué le Sparta Prague, déclarant à Sky Sports News : "J'avais espéré, en apprenant la fermeture du stade du Sparta Prague, que Glen et les autres joueurs noirs n'auraient pas à subir d'insultes ou de racisme et pourraient simplement continuer à jouer au football.

"Mais ce soir, l'équipe tchèque devrait être embarrassée par le fait que, malgré l'interdiction de ses supporters, le fait que le stade était rempli de 10 000 écoliers n'a pas changé grand-chose.

"Une grande partie de ces enfants a hué Glen à chaque touche de balle, ainsi que tous les autres joueurs noirs des Rangers. Ce soir montre une fois de plus que Prague a un sérieux problème de racisme et que, comme d'habitude, l'UEFA n'est nulle part.

"Glen et les joueurs des Rangers ont fait preuve d'une grande classe, mais aucun joueur ne devrait être confronté à cela dans le cadre de son travail et sur la scène européenne.

Aleks Klosok a contribué à ce rapport.

