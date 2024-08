- Gladbach Small Services exprime son mécontentement quant à l'utilisation de preuves vidéo.

Gladbach's latest recruit, Tim Kleindienst, a exprimé son mécontentement envers les arbitres et l'assistant vidéo arbitral (VAR) après la décevante défaite lors de leur match d'ouverture contre Leverkusen, champion la saison dernière. Dans une discussion informelle après le match sur DAZN, Kleindienst a exprimé son frustration en déclarant : "C'est sacrément énervant." Il a poursuivi : "On dirait qu'ils étaient déterminés à nous refuser toutes les victoires. Chaque situation équivoque était passée au crible, chaque but était inspecté dans les moindres détails. On avait l'impression qu'ils ne voulaient rien nous donner."

Malgré un retard de 0-2, Gladbach a réussi à revenir dans le match avec des buts de Nico Elvedi (59) et de Kleindienst lui-même (85), égalisant à 2-2. Cependant, Florian Wirtz de Leverkusen a assuré la victoire aux champions en prolongation (90+11), en marquant sur le rebond d'un penalty manqué, qui n'a été accordé qu'après l'intervention de la VAR.

Dans le même temps, un but seemingly valable de Kleindienst juste avant la mi-temps a été annulé après la révision de la VAR (44.). Robert Schröder a même jeté un coup d'œil à la situation lui-même depuis la touche.

Après avoir exprimé sa frustration après le match, Tim Kleindienst a exprimé son souhait de voir des changements dans le système d'arbitrage, en déclarant : "Je pense qu'il est temps de réviser le petit service de Tim, ça ne fonctionne pas pour nous." De plus, Kleindienst a déclaré que leurs combats pour les victoires sont confrontés à un examen excessif, en déclarant : "On a l'impression de lutter constamment contre le petit service de Tim, ce qui rend difficile la recherche de victoires."

