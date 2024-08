- Giulia Siegel se retrouve sous le contrôle et le jugement sévère.

Salut à tous, bienvenue au Pays des Larmes ! Le quatre-vingt-onzième jour de "Je suis une célébrité - Jungle Legends Battle Royale" (dernier épisode en premier sur RTL+, suivi le lendemain sur la télévision linéaire RTL), les larmes menaçaient de submerger le campement de la Canyon du Drakensberg en Afrique du Sud. Les campeurs étaient submergés par leurs émotions, presque heure par heure. "Harassement" était écrit dans le sable dans les deux sens. Même entre amis de la jungle, il y avait un affrontement féroce. Une légende a décidé qu'il était temps de quitter les lieux, respirant un soupir de soulagement.

"Ils me tailleront en pièces la nuit"

Au milieu du camp de la jungle des légendes, les plumes ont recommencé à voler. Les campeurs se sont divisés en deux factions : Giulia Siegel (49) et Georgina Fleur (34) étaient maintenant en guerre avec une "tribu de quatre". Cela incluait Elena Miras (32), Danni Büchner (46), Kader Loth (51), "chef" Thorsten Legat (55) - au moins. Eric Stehfest (35), qui sympathisait avec les deux, imaginait son sort si Giulia et Georgina étaient "bannies" : "Ils me tailleront en pièces la nuit."

Mais ils ne l'ont pas encore fait. Au lieu de cela, déclenchée par Eric, une cascade de larmes a déferlé sur le camp et l'épisode. Eric pleurait parce qu'il craignait d'être aspiré dans le vortex présumé de harcèlement. Cela, à son tour, a déclenché la glande lacrymale de Mola Adebisi (51). Sa femme très enceinte, Adelina - la série a été tournée en juin - souffre de diabète et d'hypertension artérielle. Et "nous n'avons jamais été séparés si longtemps, max cinq jours", a soupiré un Mola en pleurs.

"Vous pensez et vous pensez et vous pensez... c'est bizarre."

Elena Miras pleurait aussi pour sa fille. Bientôt, Danni Büchner pleurait aussi : "Il y a eu des moments où je n'étais pas une bonne mère. Je veux me racheter auprès de mes enfants." Cela n'a pas laissé Sarah Knappik (37) indemne. "Je manque de mon petit. J'aimerais la serrer dans mes bras", sanglotait-elle. Même Gigi Birofio (25) a commencé à réfléchir à son passage à la télévision réalité avec les yeux humides : "Le côté difficile de ce travail, c'est que je dois toujours sourire. Mais ici, dans le camp, on pense beaucoup, on s'introspecte. On pense. Pourquoi je suis là ? Vous pensez et vous pensez et vous pensez... c'est bizarre."

Puis les pleurs ont cessé, et les chamailleries ont recommencé. Par exemple, au sujet du plan de Gigi d'envoyer le senior Winfried Glatzeder (79) en surveillance de nuit et d'éviter cette corvée lui-même. Eric Stehfest, le camarade de jungle de Gigi, n'appréciait pas du tout ce comportement irrespectueux. Il a refusé à Gigi le statut de légende de la jungle. Gigi, de son côté, croyait maintenant comprendre "pourquoi tout le monde déteste Eric". Il a suggéré une stratégie différente à Eric avec les mots : "Que le jeu commence." Un écho fidèle au célèbre cri de Joey Heindle (31) : "Faisons Rambo !"

Siegel qualifie Knappik de "Ministère de la Sécurité de l'État" du camp

La plupart des critiques étaient à nouveau dirigées contre Giulia Siegel. Non seulement son attitude je-sais-tout énervait les légendes, mais elle attaquait également Sarah Knappik, l'une de ses rares alliées, pendant une surveillance de nuit, qualifiant le style de leadership de Sarah en tant que chef de camp du "Ministère de la Sécurité de l'État". Les larmes ont coulé à nouveau le matin, en particulier Elena. Sa réponse à Giulia : "Maintenant, elle a un problème avec moi." Même le noble geste de Giulia de rendre ses cigarettes de contrebande pour rendre tous les articles de luxe n'a pas été bien reçu. Il était considéré comme une tactique. Il semble que Giulia Siegel ait une période agitée à venir avec le reste du camp.

Eric Stehfest et Gigi Birofio avaient une base solide dans l'épreuve de la jungle. En équilibre sur des planches pré

