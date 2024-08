Gittens sauve Dortmund avec une double série de buts, les supporters s'opposent au commanditaire de l'équipe

En match de Bundesliga inaugural de Borussia Dortmund, le jeune Jamie Gittens, 20 ans, a brillé en marquant deux buts contre Eintracht Frankfurt, offrant ainsi une victoire à Nuri Sahin lors de son premier match en tant qu'entraîneur principal, malgré un début de match laborieux de Dortmund. Des éclats de voix ont retenti dans les tribunes.

Avant le match, Gittens a échangé des civilités avec l'arbitre Felix Zwayer et a reçu une tape dans le dos de la part de l'entraîneur Nuri Sahin. Le nouvel entraîneur de BVB savait qui remercier pour la victoire 2-0 (0-0), grâce aux entrées de Gittens qui ont permis à l'équipe de l'emporter.

"Nous sommes restés calmes, avons eu un peu de chance, et Jamie a eu une prestation individuelle exceptionnelle", a déclaré le nouveau joueur Pascal Groß lors de l'interview d'après-match sur Sky. Gittens, qui a changé son nom de Bynoe-Gittens en Gittens avant le début de la saison, a partagé ses sentiments : "Le premier match est important. C'est une sensation grisante de marquer deux buts devant les meilleurs fans du monde."

Les buts de Gittens (72' et 90'+3) ont été déterminants pour BVB, qui a remporté la victoire malgré un jeu souvent terne et sans inspiration, avec de nombreuses erreurs inexpliquées. Des améliorations futures seront cruciales pour atteindre leurs objectifs ambitieux.

Sahin et Zwayer sous les projecteurs

Sous un ciel clair et une température de 30 degrés, tous les regards étaient braqués sur le nouveau venu sur le banc. Par rapport à la victoire en coupe 4-1 contre Phoenix Lübeck, Sahin n'a effectué qu'un seul changement de position, avec Donyell Malen remplaçant Gittens. Waldemar Anton et Pascal Groß ont également joué leur premier match de Bundesliga, représentant Borussia Dortmund devant la "Mur Jaune".

Outre Sahin, il y avait un intérêt particulier pour Felix Zwayer, qui n'avait pas arbitré un match de Dortmund depuis la défaite 2-3 contre Bayern le 4 décembre 2021. Jude Bellingham avaitvertement critiqué l'arbitre après le match, attisant les tensions. Zwayer a pris une pause, et après son retour, la DFB a décidé de ne plus lui assigner de matchs de Dortmund temporairement.

Cependant, Zwayer arbitrait à nouveau un match de Borussia, initialement éclipsé par les difficultés de Dortmund à conserver le ballon et à créer des occasions.

Avec peu d'occasions nettes, le manque d'idées et les erreurs simples de Dortmund ont suscité la frustration de Nuri Sahin sur le banc, même pendant une pause pour boisson.

Juste avant la mi-temps, Zwayer est soudainement devenu le centre d'attention : après un coup de tête d'Anton, les fans ont réclamé un penalty pour une main de Fares Chaibi de Frankfurt. Cependant, le ballon avait

Lire aussi: