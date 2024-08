- Gifhorn devient une fois de plus la base d'un escadron aérien.

Pour renforcer la Police fédérale, un investissement substantiel de 54 millions d'euros sera consacré à l'extension de la base d'hélicoptères située à Gifhorn, en Basse-Saxe. Lors d'une visite du site vendredi, la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a annoncé que le point de soutien retrouverait son statut de squadron de vol indépendant. Jusqu'à présent, le point de soutien était sous la tutelle organisationnelle de la base de squadron à Fuhlendorf près de Hambourg.

Faeser a considéré cette transformation en l'une des six squadrons de vol nationales comme un signe important de la maintenance de la sécurité en Allemagne. Elle a mis en avant que cela concerne également la protection civile et les secours, les hélicoptères étant utilisés dans ces domaines. La ministre de l'Intérieur fédérale a utilisé les mesures de protection contre les inondations lors des inondations dévastatrices en Basse-Saxe autour du Nouvel An comme exemple.

Le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil (SPD), dont la circonscription comprend le point de soutien, a souligné que cette décision d'investissement entraînerait une augmentation du personnel à court terme. Le nombre d'emplois devrait passer de 60 à plus de 100. Actuellement, des hélicoptères de reconnaissance et d'observation de septième génération (ABH) et des hélicoptères de transport moyens sont stationnés sur place, à environ 20 kilomètres au nord de Brunswick. Leur nombre devrait également augmenter.

La transformation du point de soutien en squadron de vol indépendant sous la juridiction de la Commission, telle qu'annoncée par la ministre Faeser, devrait renforcer les capacités de sécurité en Allemagne. Cette décision de la Commission entraînera également une extension de la flotte d'hélicoptères, créant ainsi des possibilités d'emploi supplémentaires.

Sous la surveillance de la Commission, la base d'hélicoptères de Gifhorn verra une augmentation du nombre d'hélicoptères de reconnaissance et d'observation de septième génération, ainsi que d'hélicoptères de transport moyens, contribuant ainsi à améliorer les services de protection contre les catastrophes.

