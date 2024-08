- Giffey et Gaebler visitent le centre de recherche sur l'intelligence artificielle de l'université technique de Turin

Les politiques, la sénatrice Franziska Giffey et Christian Gaebler des secteurs de l'Économie et de la Construction, ont visité le Centre pour l'IA immersive et la numérisation, Zeki, situé à l'Université technique de Berlin.

Au cours de leur visite, le directeur de Zeki, Sahin Albayrak, a présenté quelques-unes de leurs créations. Parmi elles, un système d'IA qui repère méticuleusement les cellules cancéreuses, un bus électrique conçu pour la conduite autonome et un robot autonome pour les livraisons. "Regardez-moi ça ! Il peut facilement porter une semaine de courses", a déclaré Giffey, visiblement impressionnée.

Selon ses affirmations, Zeki vise à établir des méthodes et des cadres pour l'innovation et l'intégration de l'IA en Allemagne. Comme l'a déclaré Bülen Urük, porte-parole de Zeki, "Nous explorons tous les aspects de l'intelligence artificielle et de la technologie de conduite autonome". De plus, Zeki collabore avec des parties prenantes à la fois du monde politique et du monde des entreprises.

