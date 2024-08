La compétition à venir pour la rénovation du Centre de Congrès International (CCI) à Berlin, qui était inactif depuis longtemps, est prévue pour cette année. C'est ce qu'a révélé la sénatrice de l'Économie Franziska Giffey (SPD) lors du journal télévisé de RBB. Selon son plan, la reconstruction donnera naissance à un "Centre Pompidou de Berlin".

Le Centre Pompidou, inauguré à Paris en 1977, sert de cœur artistique et culturel de la capitale française. Il abrite, entre autres, un musée d'art moderne et une bibliothèque.

Examen toxicologique à venir

Selon Giffey, l'examen toxicologique complet du CCI sera publié prochainement. L'étude de faisabilité pour l'espace de convention et sa zone adjacente sera également disponible prochainement, en tandem avec le Sénat de l'urbanisme. "Cela nous sert de base pour lancer la compétition internationale dans le cadre d'un appel d'offres cette année", a déclaré Giffey. "Nous invitons les architectes et les investisseurs de renom du monde entier à soumettre leurs propositions pour un concept de CCI."

La structure, qui bénéficie d'une protection monumentale depuis 2019, était Previously one of the world's largest congress centers. It has seen limited usage in recent years. Giffey a plaidé en faveur de la préservation du bâtiment. Le Sénat noir-rouge a approuvé une compétition internationale en septembre 2023, estimant les coûts totaux à 1,6 million d'euros.

Le CCI rénové, visant à devenir le "Centre Pompidou de Berlin", sera situé au Centre de Convention. Une fois l'étude de faisabilité publiée, les architectes et les investisseurs intéressés pourront soumettre leurs propositions pour le concept de CCI.

