Giannis Antetokounmpo réalise un alley-oop incroyable et un triple-double, les Bucks l'emportent sur les Celtics dans le match 1

Dans le quatrième quart-temps, dimanche à Boston, Antetokounmpo, entouré d'un défenseur, avait repris son dribble et peinait à trouver un coéquipier.

Mais au lieu de tenter un tir spéculatif ou de passer le ballon, le "Greek Freak" s'est tourné vers le panier, a jeté le ballon sur le panneau arrière avant de le claquer pour réaliser un alley-oop en solo.

Cette démonstration explosive d'athlétisme a permis aux Milwaukee Bucks de prendre l'avantage 94-78 à la fin du quatrième quart-temps et a été le point culminant de la victoire 101-89 de l'équipe sur les Boston Celtics dans le premier match de leur série de playoffs au meilleur des sept manches.

Interrogé sur ce moment électrisant, le double MVP a répondu qu'il s'agissait de sa méthode pour se sortir d'un mauvais pas.

"Qu'est-ce que j'ai vu ? J'avais le ballon et je me suis dit : J'avais le ballon et je me suis dit : 'Oh, merde. Je vais être coincé", a déclaré Antetokounmpo aux médias.

"Je l'ai lancé vers le panneau arrière", a-t-il ajouté. "J'ai la chance que Dieu m'ait donné la capacité de sauter. J'ai bien sauté pour aller chercher le ballon et j'ai pu finir le jeu".

Cette action est venue s'ajouter au palmarès déjà impressionnant du joueur de 27 ans, qui s'est révélé une menace pour les Celtics tout au long de la soirée.

Il a terminé avec un triple-double - le deuxième en post-saison de sa carrière - avec 24 points, 13 rebonds et 12 passes.

L'entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a apprécié le alley-oop d'Antetokounmpo, déclarant qu'il s'agissait "d'un pur talent, d'un pur instinct".

"C'est un grand joueur. Il fait des choses uniques, spéciales et opportunes", a déclaré Budenholzer. "C'est l'une de ces actions où l'on est heureux qu'il soit de notre côté.

Jrue Holiday a marqué 25 points et pris 10 rebonds. Les Bucks, champions en titre, ont utilisé leur défense physique pour étouffer les Celtics, qui sortaient d'un balayage des Brooklyn Nets au dernier tour des playoffs.

Les deux stars des Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown, n'ont marqué que 21 et 12 points respectivement, avec un total de 10 sur 31.

Les Bucks, par leur longueur et leur physique, ont empêché les Celtics de s'approcher du panier. Boston a tiré 50 tirs à trois points, n'en a réussi que 18 et a tiré 33,3 % du terrain en tant qu'équipe.

"Les Celtics n'ont pas eu la meilleure soirée sur le plan offensif. Je pense que nous avons assez bien gardé le ballon", a déclaré l'entraîneur des Celtics, Ime Udoka. "Perdre un match de 12 points alors que nous avons si mal tiré est de bon augure pour nous. D'une certaine manière, c'est une bonne chose de se débarrasser de ce raté, sur le plan offensif".

Les deux équipes se retrouveront à Boston pour le deuxième match mardi.

Source: edition.cnn.com