Giannis Antetokounmpo mène les Milwaukee Bucks à une victoire spectaculaire 120-119 en prolongation contre les Brooklyn Nets

Le "Greek Freak" a marqué un nombre impressionnant de 44 points, ajouté 14 rebonds et six passes décisives en 39 minutes de jeu, permettant à son équipe de s'imposer 120-119 à New York.

Le joueur de 27 ans a réussi 14 de ses 21 tirs pour dépasser le record de 14 211 points du Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar.

Antetokounmpo a emmené le match en prolongation et a battu le record après avoir marqué un tir à trois points à 18,7 secondes de la fin du temps réglementaire et avoir réussi les lancers francs décisifs à trois secondes de la fin de la prolongation.

"Je change la donne", a-t-il déclaré, affirmant qu'il ne savait pas quand il avait battu le record. "Je ne veux pas être le seul à faire des dunks et à courir.

"Cela n'a pas vraiment d'importance parce qu'au bout du compte, si vous n'avez pas une saison réussie [...] personne ne se souviendra de cela".

"Je veux rester humble. Plus je serai humble, plus j'aurai faim, plus je pourrai accomplir de choses".

Le gardien des Bucks, Jrue Holiday, a ajouté : "C'est sans aucun doute le MVP".

"Il a beaucoup amélioré son jeu et cela se voit - de la ligne des lancers francs à son fadeaway en passant par son tir à trois points. De l'année dernière à cette année, il s'est beaucoup amélioré. J'ai eu l'impression que le fait d'être sur ses talons nous donnait confiance", a déclaré Holiday aux médias.

Malgré les exploits d'Antetokounmpo, la star de Brooklyn, Kevin Durant, a eu l'occasion de faire gagner les Nets.

Durant a enregistré 26 points, sept rebonds et 11 passes pour l'équipe locale, mais il a manqué une tentative de trois points à la dernière seconde de la prolongation, ce qui aurait permis de remporter le match.

Mais les Bucks ont survécu et ont désormais remporté 12 de leurs 15 derniers matches.

Source: edition.cnn.com