- Gérer le chaos: les stratégies de Blake Lively pour surmonter la tourmente et le désarroi

Effort mal orienté, résultat malheureux. C'est une évaluation juste de la récente stratégie de promotion pour le dernier film de l'actrice Blake Lively, "Il était une fois à Hollywood". De nombreux spectateurs ont critiqué Lively et son mari Ryan Reynolds pour avoir seemingly minimisé le thème sérieux de la violence domestique à travers l'utilisation de cadeaux sentimentaux et d'idées romantiques, ainsi que des suggestions pour les repas et la promotion de leur propre marque. Suite aux commentaires principalement négatifs, Lively aborde maintenant publiquement les accusations pour la première fois.

Selon une source proche de Lively, partagée avec "People Magazine", Lively a été prise de court par la vague de réactions négatives et le drame qui a suivi. Son objectif était de mettre en avant les relations nocives et la violence domestique, dans le but d'emporwer les autres femmes. Cependant, la controverse l'a laissée se sentir hors de contrôle et extrêmement exposée, la rendant "très vulnérable et mal à l'aise". Par conséquent, son activité sur les réseaux sociaux a été discrète ces derniers temps.

Blake Lively a des supporters

Malgré la controverse, Lively ne semble pas prête à abandonner. Une source interne affirme que Lively a déjà commencé à travailler sur de nouveaux projets, enthousiaste à l'idée de ceux en cours. De plus, Lively peut compter sur le soutien de divers associés, notamment son co-star Brandon Sklenar. Sklenar, qui incarne l'ami d'enfance de Lively dans le film, affirme que les attaques contre les femmes qui ont mis leur cœur dans la production du film en raison de leur forte croyance dans son message semblent perturbatrices et détournent de l'essence du film.

De plus, Lively peut compter sur le soutien de son amie Taylor Swift, qui, bien qu'elle ne soutienne pas publiquement le film, semble soutenir Lively en privé. Selon "Life&Style" magazine, une source interne rapporte que Swift contacte fréquemment Lively et lui envoie des messages d'encouragement, l'incitant à ne pas se laisser submerger par la négativité, car cela est normal lorsqu'on a une grande influence.

Sources: People Magazine, Life&Style

D'autres acteurs et actrices ont exprimé leur solidarité avec Blake Lively pendant cette période controversée. Par exemple, Jennifer Aniston a exprimé son soutien, affirmant que les intentions de Lively étaient nobles et ne devraient pas être jugées uniquement sur la stratégie de promotion.

De plus, l'équipe et le casting du film de Lively se sont réunis pour la soutenir, créant une unité qui met en avant leur engagement commun pour aborder le problème sérieux de la violence domestique à travers leur travail.

Lire aussi: