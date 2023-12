Gerd Müller : L'attaquant légendaire du Bayern Munich en deuil après sa mort, à l'âge de 75 ans

"Aujourd'hui est un jour triste et sombre pour le FC Bayern et tous ses fans", a déclaré Herbert Hainer, président du Bayern, dans un communiqué publié sur le site Internet du club.

"Gerd Müller était le plus grand attaquant de tous les temps, ainsi qu'une personne et un personnage remarquables du football mondial.

Surnommé "Der Bomber", Müller détient toujours le record du plus grand nombre de buts - 365 - marqués en Bundesliga. Il a également inscrit 68 buts en 62 matches pour l'équipe nationale d'Allemagne de l'Ouest.

Puis il y a un boom, puis un rugissement, et tout le monde s'écrie : "Oui, Müller a marqué !". C'est le texte d'une chanson que le joueur du Bayern a lui-même mise en musique pendant sa carrière, selon le site Internet de la FIFA.

Après avoir rejoint le Bayern en 1964, Müller a remporté quatre titres de Bundesliga, quatre Coupes d'Allemagne, trois Coupes d'Europe, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe ainsi que la Coupe intercontinentale, une compétition disputée entre les vainqueurs de la Coupe d'Europe et de la Copa Libertadores d'Amérique du Sud.

"Son palmarès reste inégalé à ce jour", a déclaré Oliver Kahn, PDG du Bayern. "En tant que joueur et en tant que personne, Gerd Müller représente le FC Bayern et son évolution vers l'un des plus grands clubs du monde.

Lors de la finale de la Coupe du monde 1974, Müller a marqué le but de la victoire 2-1 de l'Allemagne de l'Ouest sur les Pays-Bas.

Deux ans plus tôt, il faisait partie de l'équipe nationale qui a remporté le Championnat d'Europe 1972, marquant deux fois lors de la victoire 3-0 contre l'Union soviétique en finale.

"La DFB pleure la disparition de l'un des plus grands footballeurs allemands de tous les temps. Repose en paix, Gerd Müller. Nos pensées vont à sa femme et à sa famille en ce moment" , a tweeté la Fédération allemande de football.

Müller laisse dans le deuil sa femme Uschi et une fille, selon le site du Bayern.

"Nous sommes tous unis dans un profond deuil avec sa femme Uschi et sa famille", a ajouté Hainer. "Le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd'hui sans Gerd Müller. Son nom et sa mémoire resteront à jamais gravés dans nos mémoires".

Après avoir pris sa retraite, Müller est resté au Bayern en tant qu'entraîneur des jeunes. Cependant, plus tard dans sa vie, il a souffert de démence, selon le site Web de la FIFA en novembre 2020, et a vécu dans une maison de soins au sud de Munich, où sa femme lui rendait régulièrement visite.

Uschi Muller a déclaré au journal Bild que son mari "est au lit presque 24 heures sur 24 et n'est réveillé que quelques instants".

En mai, l'actuel attaquant du Bayern, Robert Lewandowski , a battu le record de 40 buts en Bundesliga en une saison, détenu par Müller depuis la saison 1971-1972.

À la dernière minute de la victoire 5-2 du Bayern Munich sur Augsbourg le 22 mai, l'attaquant polonais a récupéré le rebond d'un tir de Leroy Sane pour inscrire son 41e but de la saison. Ce match était le dernier de la saison 2020/2021.

Lewandowski avait déjà égalé le record de 49 ans de Müller le week-end précédent, révélant après coup un maillot rendant hommage au légendaire attaquant du Bayern sur lequel on pouvait lire "4EVER GERD."

Lewandowski est deuxième sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la Bundesliga, avec 277 buts, derrière les 365 buts de Müller.

Source: edition.cnn.com