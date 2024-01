Georgia Oboh : La première joueuse nigériane du Ladies European Tour

"Voir quelqu'un qui me ressemble jouer à un tel niveau et continuer à le faire aujourd'hui est une véritable source d'inspiration", a-t-elle déclaré à CNN Sport.

"Naomi Osaka fait partie de la nouvelle génération de stars du tennis et d'athlètes de haut niveau. Je m'identifie vraiment à elle dans le sens où nous essayons de percer dans tous les sports".

Tout comme Williams et Osaka, Oboh était une adolescente prodige.

En gagnant sa place sur le Ladies European Tour (LET) à l'âge de 17 ans, Oboh est devenue la première Nigériane à se qualifier pour le circuit.

Aujourd'hui, elle veut se qualifier pour les Jeux olympiques et devenir la meilleure golfeuse du monde.

"Être numéro un mondial est un objectif à long terme", a-t-elle déclaré. "Je pense qu'à court terme, j'aimerais jouer un ou deux tournois majeurs même cette année, améliorer mon classement et éventuellement jouer sur le LPGA Tour.

Le chemin vers le sommet

Georgia est née à Manchester, une ville du nord de l'Angleterre, et ses parents ont joué un rôle clé dans le fait qu'elle se soit mise à jouer au golf dès son plus jeune âge.

Son père a été initié au golf par sa grand-mère. Il a ensuite incité sa femme à jouer, et il n'a pas fallu longtemps à Georgia, âgée de six ans, pour manier son premier club de golf.

Elle s'est déplacée, jouant dans différents clubs de golf et acquérant de nouvelles compétences et expériences, ce qui, selon elle, l'a bien aidée dans son parcours pour devenir professionnelle.

"Je me suis retrouvée en compétition avec des filles et des garçons", se souvient la jeune femme de 20 ans.

"Finalement, j'ai commencé à participer au championnat européen pour enfants, puis au championnat mondial pour enfants, que j'ai remporté à l'âge de 14 ans, et j'ai joué la plupart de mon golf junior en Amérique.

"J'ai donc passé beaucoup d'étés et d'hivers à l'étranger. J'aime à penser que j'ai acquis un large éventail d'expériences en jouant au golf dans différents pays et sous différents climats.

La dernière apparition d'Oboh en tant que golfeuse amateur a eu lieu à l'âge de 17 ans, lorsqu'elle s'est rendue à Buenos Aires en Argentine pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2018, terminant à la 22e place ex aequo.

Après une carrière junior réussie, au cours de laquelle elle a remporté de nombreux trophées, Oboh est entrée dans l'école de qualification pour le LET. Après avoir réussi à se qualifier, elle a dû attendre nerveusement le dernier jour de l'événement pour obtenir sa carte professionnelle.

"Au dernier trou, j'avais un putt de par qui m'aurait mis sur le fil du rasoir", se souvient-elle.

"J'ai réussi ce dernier putt, et c'était alors une sorte de jeu d'attente pour savoir si j'allais passer le cut ou non. Il a fallu attendre les derniers coups de certaines autres joueuses, mais au bout du compte, j'ai réussi à passer le cut et à obtenir ma carte".

Oboh est devenu professionnel en novembre 2018 et espère maintenant participer à un ou deux tournois majeurs cette année, ainsi qu'"améliorer mon statut et construire mes fondations."

Développer le jeu

Le LET se décrit comme un "groupe diversifié et multiculturel de 316 golfeurs professionnels représentant 36 pays", mais des joueurs du circuit, comme Inci Mehmet, ont appelé à la mise en place de programmes visant à accroître la diversité dans le golf.

"Ma principale préoccupation était de jouer du mieux que je pouvais", a déclaré Mme Oboh en réfléchissant à la question de la diversité dans le golf. "J'ai visité des pays du monde entier. Mais je n'essaie pas de laisser des choses comme la couleur de ma peau ou mon sexe m'empêcher d'arriver là où j'ai besoin ou envie d'arriver."

Si le golf fait partie de la culture de nombreuses régions du monde, en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, il s'agit encore d'un sport nouveau pour le continent.

L'Afrique du Sud a produit des talents couronnés de succès tels que les vainqueurs de tournois majeurs Ernie Els, Gary Player, Retief Goosen, Charl Schwartzel et Louis Oostuizen chez les hommes et Sally Little chez les femmes.

Mais en raison d'un manque "d'investissement et de développement" au niveau des juniors, d'autres pays africains n'ont pas été en mesure de produire des golfeurs du même calibre.

Oboh avait le choix de représenter le Royaume-Uni, mais elle a choisi le Nigeria en raison de son lien avec son héritage. Elle dit que son terrain de prédilection est l'Ikoyi Club 1938 à Lagos, la capitale commerciale du Nigeria, et qu'elle a remporté plusieurs prix dans le pays. Elle a même remporté son premier tournoi professionnel lors de ses débuts à l'Open de Côte d'Ivoire.

En tant que première Nigériane à jouer sur le LET, Oboh est consciente que son accession au Tour est "un accomplissement".

Mais elle espère être un exemple pour les autres, plutôt qu'un feu de paille pour le golf nigérian.

"Je ne veux pas être la dernière Nigériane. Nous avons quelques filles dans les coulisses, qui seront prêtes dans cinq à sept ans", a-t-elle déclaré.

"J'espère que d'ici là, la situation sera différente. Mais le simple fait d'être membre du Tour est déjà une réussite en soi. Et je ne me considère pas comme la première à faire ceci ou cela. Oui, je le mettrai sur la liste de mes réalisations, mais j'ai fixé mes objectifs à la génération suivante".

