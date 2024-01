George R.R. Martin travaille sur trois séries animées de "Game of Thrones".

Dans un billet de blog publié ce week-end, l'auteur de "Game of Thrones" a indiqué qu'il travaillait sur trois projets d'animation basés sur cette franchise extrêmement populaire.

Il y a tellement de choses à la télévision de nos jours, à l'ère du streaming, qu'il est difficile de suivre", a écrit M. Martin. "C'est toujours une joie de tomber sur une série que vous n'avez jamais vue auparavant, une série géniale qui vous épate, qui plante ses griffes en vous et ne vous lâche plus."

Il a fait remarquer que la série animée de Netflix "Blue Eye Samurai" est précisément une série de ce type, ce qui l'a amené à faire une révélation sur ses propres séries animées en cours de développement.

"Il se trouve que HBO et moi-même avons nos propres projets d'animation, qui se déroulent dans l'univers de A SONG OF ICE & FIRE. Aucun d'entre eux n'a encore été validé, mais je pense que nous sommes sur le point de passer à l'étape suivante pour certains d'entre eux", a écrit Martin. "Lorsque ce dernier cycle de développement a commencé il y a quelques années, nous avions quatre idées de séries animées, avec de grands talents à la clé. Les Writers rooms et les sommets, les grandes lignes et les scénarios ont suivi en temps voulu... mais, hélas, deux des projets originaux ont été mis de côté par la suite".

HBO appartient à la société mère de CNN.

Selon Martin, le préquel de la "Maison du dragon" annoncé précédemment, "Neuf voyages", sera désormais un film d'animation.

"Neuf voyages" racontera l'histoire du serpent de mer Corlys Velaryon, interprété dans "La maison du dragon" par Steve Toussaint.

"Les contraintes budgétaires auraient probablement rendu une version en prise de vue réelle prohibitive, étant donné que la moitié de la série se déroule en mer et qu'il faut créer un port différent chaque semaine, de Driftmark à Lys en passant par les îles Basilics, Volantis, Qarth et... bien d'autres choses encore", a écrit Martin. "Il y a tout un monde là-dehors. Et nous avons beaucoup plus de chances de le montrer grâce à l'animation. Nous avons donc trois projets d'animation en cours".

Bien que M. Marton semble espérer que ces projets seront diffusés sur les écrans, il a également écrit que "rien n'est certain à Hollywood".

Ce qui est certain, c'est que la deuxième saison de la "Maison du dragon" devrait débuter cet été.

Source: edition.cnn.com