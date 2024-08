George Clooney va marquer contre Quentin Tarantino. Il est très bien.

Ils ont autrefois travaillé ensemble sur "De l'aube jusqu'au crépuscule". Mais la relation entre George Clooney et Quentin Tarantino s'est tendue depuis que le réalisateur culte a ridiculisé publiquement l'acteur. Maintenant, Clooney riposte verbalement.

George Clooney est considéré comme l'un des types les plus pointus d'Hollywood. Mais il peut aussi être différent, comme il l'a prouvé lors d'une interview conjointe avec son pote Brad Pitt pour le magazine "GQ". Lorsque la conversation a tourné autour de Quentin Tarantino, Clooney n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique au réalisateur culte qui avait récemment fait des remarques peu flatteuses à son sujet.

"Quentin a dit quelque chose sur moi récemment, et ça m'a un peu déstabilisé", a déclaré Clooney en faisant référence au cinéaste. Tarantino avait parlé de plusieurs stars de cinéma, y compris Pitt, mais quelqu'un a demandé : "Et George ?" Clooney n'était pas satisfait de la réponse de Tarantino : "Il a dit : 'Ce n'est pas une star de cinéma.' Et puis il a littéralement dit quelque chose comme : 'Donnez-en un de ses films depuis le millénaire.' Et je me suis dit : 'Depuis le millénaire ? C'est à peu près toute ma putain de carrière !'"

Lorsque Pitt a ri de l'anecdote, Clooney a ajouté en plaisantant : "Maintenant, je me dis : 'D'accord, mec, casse-toi.'" Mais ensuite il s'est radouci : "Mais non, nous avons vraiment de la chance d'avoir travaillé avec ces grands réalisateurs. La réalisation et l'écriture sont ce qui vous maintient en vie. Et j'ai appris ça après avoir fait quelques films vraiment mauvais. Vous ne pouvez pas faire un bon film à partir d'un mauvais scénario."

En effet, la carrière de Clooney, qui a commencé dans les années 80, a duré plus longtemps après le millénaire qu'avant. Ils avaient déjà travaillé ensemble en 1996. Tarantino n'a pas seulement écrit le scénario du film d'horreur "De l'aube jusqu'au crépuscule" réalisé par Robert Rodriguez, mais il y a également joué aux côtés de Clooney. Brad Pitt a même travaillé plusieurs fois avec Tarantino, apparaissant dans "Inglourious Basterds" (2009) et "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Dans l'interview de "GQ", Clooney parle également d'un autre réalisateur. En 1999, il a collaboré avec David O. Russell sur le film de guerre satirique et acclamé par la critique "Three Kings". Il était connu qu'il y avait des conflits sur le plateau. En faisant référence à cela, Clooney dit maintenant qu'il ne veut travailler qu'avec des gens qui aiment ce qu'ils font.

Le sexagénaire ajoute : "À mesure que vous vieillissez, la façon dont vous passez votre temps devient plus importante. Cinq mois de votre vie, c'est beaucoup. Ce n'est pas seulement

