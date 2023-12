George Clooney revient sur son amitié avec Matthew Perry

Clooney est revenu sur cette époque et sur le récent décès de Perry dans une nouvelle interview accordée à Deadline.

Clooney a expliqué qu'il connaissait Perry depuis que la star de "Friends" avait 16 ans.

"Nous avions l'habitude de jouer au paddle-tennis ensemble", a déclaré Clooney. "Il a environ 10 ans de moins que moi. Et c'était un enfant génial, drôle, drôle, drôle".

Clooney a déclaré que Perry avait fait savoir qu'il voulait juste "jouer dans une sitcom régulière" et que cela ferait de lui "l'homme le plus heureux du monde".

"Et il a participé à l'une des meilleures séries de tous les temps. Il n'était pas heureux", a déclaré Clooney. "Cela ne lui apportait ni joie, ni bonheur, ni paix. Et regarder ce qui se passait sur le terrain - nous étions à Warner Brothers, nous étions juste à côté l'un de l'autre - c'était difficile à regarder parce que nous ne savions pas ce qui lui arrivait".

Perry a détaillé son passé de toxicomane dans ses mémoires de 2022, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing : A Memoir" (Amis, amants et la grande chose terrible : mémoires).

"Nous savions qu'il n'était pas heureux et je n'avais aucune idée qu'il prenait 12 Vicodin par jour et toutes les choses dont il parlait, toutes ces choses déchirantes", a ajouté Clooney. "Et cela vous dit aussi que le succès, l'argent et toutes ces choses ne vous apportent pas automatiquement le bonheur. Il faut être heureux avec soi-même et avec sa vie".

