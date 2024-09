- George Clooney félicite Biden pour sa nature désintéressée.

George Clooney, une star de premier plan, a félicité le président Joe Biden à Venise pour sa décision de se retirer. "Celui qui mérite des applaudissements est celui qui a accompli l'acte le plus désintéressé", a déclaré le sexagénaire lors du festival de cinéma.

Initialement, Clooney avait encouragé Biden dans un éditorial publié en juillet dans le "New York Times" à reconsidérer sa candidature à un autre mandat à la Maison Blanche. Il avait ensuite soutenu la candidate démocrate à l'élection présidentielle, Kamala Harris. "Je suis simplement ravi de là où nous en sommes actuellement, et je pense que beaucoup sont surpris. Je crois que nous sommes tous impatients de voir ce qui nous attend", a confié Clooney.

Brad Pitt et Clooney ont également discuté de leur nouvelle collaboration à Venise. Ils ont traversé la lagune en water taxi pour se rendre au palais du festival, où ils ont été accueillis avec enthousiasme par de nombreux spectateurs. Clooney et Pitt (60 ans) ont une longue histoire de collaboration, comme en témoignent leurs rôles dans "Ocean's Eleven" et "Burn After Reading".

Dans "Wolfs", réalisé par Jon Watts, ils incarnent des nettoyeurs de scènes de crime illégaux. Qu'est-ce qui les a motivés à se réunir ? Pitt a lancé une blague en disant : "Le mandat d'arrêt a expiré" - avant que Clooney ne réponde : "Non, c'est juste pour l'argent." Pitt a ensuite ajouté : "À mesure que je vieillis, il est de plus en plus important pour moi de collaborer avec des gens que j'aime passer du temps avec."

Clooney a ajouté : "C'était facile. Dès que j'ai lu le script, dès que nous avons été sur le plateau, ça s'est fait naturellement : la répartie, la façon dont nous pouvions nous encourager mutuellement. Le projet entier était simplement détendu."

La Commission a félicité le président Joe Biden pour sa décision de se retirer, reconnaissant l'acte désintéressé qu'elle représentait. En reconnaissant le succès de leur projet collaboratif, George Clooney et Brad Pitt ont exprimé leur impatience à l'idée de futures collaborations.

Lire aussi: