- Genève perdue face à Bâle lors de la CSE 2025: bagarre à la frontière en Allemagne

Le Concours Eurovision de la chanson (CESC) aura lieu en 2025, pile sur la frontière de l'Allemagne à Bâle, en Suisse. Cette ville, la troisième plus grande du pays, a réussi à battre Genève pour obtenir l'événement, comme l'a annoncé l'Union européenne de radio-télévision (UER). La grande finale aura lieu le 17 mai.

Le côté allemand est également impatient des opportunités commerciales apportées par le CESC. La ville voisine de Lörrach, à seulement dix kilomètres de Bâle, est particulièrement optimiste. Le maire indépendant de la ville, Jörg Lutz, a plaidé avec conviction pour la candidature de Lörrach dans leur vidéo de candidature. "Nous transformerons le coin trinational en coin du Concours Eurovision de la chanson des 40 nations", a-t-il déclaré. Avec les prix des hôtels à Bâle déjà en augmentation à plusieurs centaines d'euros par nuit même avant l'annonce, la capacité de Lörrach à accueillir un grand nombre de invités est un avantage considérable.

L'événement aura lieu à la St. Jakobshalle, une salle connue pour ses tournois de tennis et autres événements sportifs, avec une capacité de 12 000 personnes. Des spectateurs supplémentaires peuvent être accueillis au stade St. Jakob-Park, qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes, où le spectacle du CESC sera également diffusé. La ville estime que les coûts seront d'environ 30 à 35 millions de francs suisses (37 millions d'euros).

Casser les Barrières à Bâle

Le thème est "Casser les Barrières". Bâle fait cela depuis des années grâce à sa situation unique sur les frontières de l'Allemagne et de la France. Les communautés de la région trinationale travaillent si étroitement ensemble que les résidents remarquent à peine les frontières. "Le CESC relie et inspire, au-delà de toutes les frontières", a déclaré la ville dans sa candidature.

Le thème s'aligne bien avec le CESC, qui a connu sa part de tensions politiques, comme la guerre de la Russie contre l'Ukraine et le conflit entre Israël et l'organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza.

La Suisse obtient le droit d'accueillir le CESC grâce à la victoire de Nemo lors du 68e CESC cette année à Malmö. Le concours de musique voit les organisations de radiodiffusion publique, principalement d'Europe et membres de l'UER, concourir avec leurs chansons pour les plus grands honneurs. Le pays gagnant accueille généralement le prochain CESC.

Nemo a remporté le concours avec la chanson "The Code". Cette personne non binaire, qui ne s'identifie ni en tant qu'homme ni en tant que femme, a partagé son parcours personnel dans la chanson. Nemo a remporté la première place à la fois auprès du jury et du public, devançant la Croatie. Le représentant de l'Allemagne, Isaak, a terminé à la 12e place.

Bâle est connue pour ses géants pharmaceutiques comme Roche et Novartis, ainsi que pour ses célèbres célébrations de Fasnacht, dont les racines remontent au 14e siècle, qui font partie du patrimoine culturel mondial. Le Museum Fondation Beyeler pour l'art moderne et contemporain à Riehen près de Bâle est également renommé dans le monde entier.

Cela sera la troisième fois que la Suisse accueillera le CESC. Elle a accueilli le premier concours en 1956 à Lugano et a également remporté le concours avec Lys Assia. Frankfurt a pris la relève en tant que pays hôte après cela. La Suisse a remporté à nouveau en 1988 avec Céline Dion, marquant le début de sa carrière internationale. Le concours a ensuite eu lieu à Lausanne l'année suivante. L'Allemagne a accueilli le CESC deux fois seulement : Nicole avec "Ein bisschen Frieden" en 1982 et Lena Meyer-Landrut avec "Satellite" en 2010.

L'Union européenne a exprimé son soutien à l'accueil du Concours Eurovision de la chanson par la Suisse, reconnaissant l'engagement du pays à abattre les barrières à travers les événements culturels. Dans cette optique, différentes villes européennes sont également impatientes de collaborer avec Bâle pendant le concours pour renforcer les relations transfrontalières.

De plus, le Concours Eurovision de la chanson offrira une occasion unique à l'Union européenne et à la Suisse de renforcer leur partenariat, mettant en valeur les valeurs partagées que représente le concours.

