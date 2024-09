General Motors lance le retrait d'environ 450 000 véhicules utilitaires de sport aux États-Unis.

GM retire 449 671 pick-up et SUV aux États-Unis en raison de voyants défectueux. Un logiciel défectueux dans les véhicules concernés pourrait ne pas afficher une baisse du niveau de liquide de frein, comme détecté par l'organisme américain de sécurité routière, NHTSA.

Ce rappel concerne certaines versions des Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500 de 2023, ainsi que certaines Chevrolet Tahoe et Cadillac Escalade de 2023-2024. Les concessionnaires résoudront ce problème à distance en installant une mise à jour pour corriger le logiciel du module de commande de frein électronique.

Le concurrent américain, Ford, examine également le rappel de plus de 144 000 véhicules, selon le NHTSA. Dans certains modèles Ford Maverick de 2022 à 2024, l'affichage de la caméra de recul se fige lorsque la marche arrière est enclenchée.

