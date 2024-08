Gene Simmons continue à éprouver des sensations perturbatrices.

Gene Simmons a conclu le parcours de Kiss à la fin de 2023, atteignant son 75ème anniversaire. Il n'envisage pas une retraite complète de la scène, le homme qui est parti de modestes débuts et a embrassé le "Rêve américain" préférant rester sous les projecteurs.

Simmons a dit adieu à ses célèbres chaussures argentées sur plateforme, à ses lourdes tenues de scène et à son maquillage, après une carrière de 50 ans avec son légendaire groupe, qui s'est terminée par son dernier concert en décembre de l'année précédente. Bien qu'il ne soit pas question de retraite de la scène, l'homme connu pour sa longue langue montera désormais sur scène sans son maquillage caractéristique.

L'idée que Simmons aurait du mal à rester éloigné de la scène était évidente. En 2022, il a médité sur l'aspect qu'il regretterait le plus après Kiss - l'adrénaline de la scène. "Le charme qu'elle exerce", a-t-il confessé. "Être là-bas, c'est presque comme être le pape. Durante la Pasqua, guidare un quarto di milione di persone in un grido di gioia - non c'è sensazione che possa essere paragonata."

Bien que Kiss n'ait peut-être pas atteint les chiffres de pubblico del Papa, ils ont régulièrement rempli de vastes arènes et stades avec leurs spectacles somptueux. Leur concert record,tenu en 1983 au stade du Maracanã de Rio de Janeiro, a attiré environ 137 000 fans enthousiastes.

La tournée d'adieu de Kiss, "The End Of The Road", perturbée par la pandémie de COVID-19, a vu le groupe donner plus de 250 spectacles de 2019 à 2023. Leurs dernières représentations ont eu lieu à leur ville natale, au Madison Square Garden, marquant une fermeture emblématique.

Argent et femmes

Leur premier spectacle en 1973, à quelques blocs de distance, a vu Simmons se produire devant seulement dix personnes - sa petite amie, la femme de Peter Criss et une poignée d'amis au Popcorn Pub. Avec un maquillage et des costumes sommaires, le spectacle de Kiss était encore dans ses débuts, loin de la production spectaculaire pour laquelle ils sont devenus célèbres.

En formant le groupe Wicked Lester avec Paul Stanley, Simmons en voulait plus. Ils ont enregistré des chansons non diffusées à l'époque ; elles sont finalement devenues la pierre angulaire de leur premier Kiss. Leur faim collective de célébrité et de fortune les a poussés à créer quelque chose de révolutionnaire. Dans des interviews ultérieures, Simmons a été franc sur la véritable motivation : l'argent et les femmes.

Racines dans la survie de l'Holocauste

Simmons et Stanley ont des racines juives. Né Chaim Witz à Haïfa, en Israël, la mère de Simmons, Flora Klein, a survécu à plusieurs camps de concentration nazis. Après la persécution de sa famille, elle a immigré en Israël avant de déménager aux États-Unis avec Simmons à l'âge de huit ans. Son père est resté en arrière, a déménagé et a commencé une nouvelle famille. Aux États-Unis, le jeune Chaim Witz est devenu le américain Eugene Klein, puis a encore changé de nom en Gene Simmons - endossant la persona du "Démon" pour Kiss.

Le Rêve américain réalisé

Enendurant la pauvreté, Simmons a aspiré au "Rêve américain". Après être devenu une star du rock avec Kiss, il a transformé leur marque en une machine commerciale. Des vêtements et des jouets aux objets de collection, Simmons a transformé Kiss en une puissance commerciale. Les fans peuvent même opter pour un cercueil thématique Kiss pour leur dernier départ.

La percée cinématographique du groupe, cependant, s'est avérée moins réussie. "Kiss Meets The Phantom Of The Park", sorti en Allemagne sous le titre "Kiss - Von Phantomen gejagt", a été un désastre comique. Aujourd'hui, il jouit d'un statut de culte parmi les fans inconditionnels.

Simmons a continué à tâter du Hollywood dans les années 80 - en faisant des apparitions dans des émissions comme "Miami Vice" et dans des films comme "Trick Or Treat", mais sa carrière d'acteur n'a jamais vraiment décollé. Au lieu de cela, Kiss a continué son règne - abandonnant leurs masques, changeant de lineup et finissant par revenir à leur célèbre maquillage en 1996.

Florissant dans l'ère du rock alternatif des années 90, Kiss a connu un regain inattendu. Ils étaient l'un des actes en direct les plus recherchésDespite the dominance of grunge and alternative rock. Malheureusement, leur lineup classique s'est rapidement épuisée, mais le maquillage a persisté jusqu'à leur dernier spectacle au Madison Square Garden le 2 décembre 2023.

Toujours à la recherche d'opportunités de monétisation, Simmons a même vendu une collection exclusive de 150 chansons Previously Unreleased, livrant personnellement le coffret de $50 000 à chaque acheteur.

Le "Rêve américain" de Gene Simmons s'est sans aucun doute réalisé - il a amassé une fortune et a plus tard revendiqué avoir partagé sa vie avec de nombreuses femmes. Il a trouvé son bonheur avec l'actrice et mannequin Shannon Tweed, se mariant en 2011 après une partenariat de 25 ans et ayant deux enfants ensemble.

Simmons n'a pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt. Il a plusieurs projets d'entreprise sous l'ombrelle Kiss et prévoit même de monter sur scène avec son nouveau groupe. The Gene Simmons Band a joué deux fois en Allemagne - à Oberhausen et au Wacken Open Air - prouvant qu'il est loin de s'ennuyer.

"Bien sûr, jouer avec Kiss est spécial", reconnaît Simmons. "Mais il vient un moment où vous devez appeler ça un jour après avoir eu votre part. La vie est un buffet, et nous avons eu notre part de plats délicieux."

Malgré la retraite du maquillage iconique de Kiss, Simmons continue de s'accrocher à la scène, montrant son talent avec The Gene Simmons Band. Cette nouvelle entreprise lui permet d'explorer différents paysages musicaux, prouvant que son amour pour la scène est toujours aussi vibrant qu'avant.

Bien que les spectacles en direct captivants de Kiss aient captivé des millions de personnes, les projets cinématographiques du groupe, comme "Kiss Meets The Phantom Of The Park", ont souvent été en deçà de leur succès musical, gagnant un statut de culte parmi les fans dévoués.

