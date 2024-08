Gena Rowlands est morte.

Gena Rowlands a souvent incarné des personnages sombres et émotifs, des femmes au bord du gouffre. Elle a fréquemment joué dans des films réalisés par son mari, John Cassavetes. Elle nous a maintenant quittés à l'âge de 94 ans.

L'actrice américaine Gena Rowlands est décédée. Son décès a été confirmé par l'agence de talents WME, qui représente son fils, Nick Cassavetes. Rowlands, qui a acquis une reconnaissance internationale avec "A Woman Under the Influence", est décédée mercredi entourée de sa famille dans sa résidence d'Indian Wells, en Californie, selon les médias américains. Elle avait 94 ans.

Le réalisateur Nick Cassavetes a déclaré au New York Times en juin que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis cinq ans. Il a engagé Rowlands dans le drame romantique de 2004 "The Notebook", où elle incarnait une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer dans une maison de retraite. Sa dernière apparition cinématographique remonte à la comédie de 2014 "Six Dance Lessons in Six Weeks", après quoi elle a annoncé sa retraite du monde du cinéma.

La carrière de Rowlands est intimement liée à l'acteur et cinéaste indépendant John Cassavetes, qu'elle a épousé pendant 35 ans jusqu'à son décès en 1989. Le couple a eu trois enfants qui ont suivi leurs pas dans l'industrie du cinéma. Elle a joué dans des films innovants avec Cassavetes, tels que "A Woman Under the Influence" et "Gloria", qui lui ont valu une nomination aux Oscars. Après le décès de son mari, elle est apparue dans des films tels que "Night on Earth". Les rôles de Rowlands, en particulier dans les films de Cassavetes, étaient souvent des études de caractères sombres et émotives de femmes en marge de la société.

En 2015, l'Académie des Oscars a honoré l'actrice alors âgée de 85 ans pour l'ensemble de sa carrière. L'actrice Cate Blanchett a salué l'authenticité intense de Rowlands et la franchise de son jeu dans son discours de hommage.

Le décès de Gena Rowlands à l'âge de 94 ans a suscité de nombreux hommages dans le monde du cinéma. Sa contribution toute une vie au cinéma, marquée par son interprétation de personnages sombres et émotifs, laisse une trace indélébile dans l'histoire du cinéma.

