Contrat pour le préféré du public - "Geiles Gefühl" - Undov souhaite confirmer que le groupe a été arrêté.

Le buteur national Deniz Undav reste fidèle à son style décontracté rafraîchissant. Après la victoire 4:0 contre l'Athletic Bilbao, le joueur de 28 ans s'est réjoui que son transfert à VfB Stuttgart ait finalement abouti. Il a immédiatement fait savoir qu'il ne voulait pas aborder la saison après le championnat de manière modeste.

"Nous ne voulons pas jouer en bas, nous voulons rester plus haut", a déclaré Undav. Il a déclaré qu'ils voulaient viser la "mi-haute-table". "Je pense que personne ne veut une mauvaise saison par rapport à l'année dernière. On verra ce qui se passe. Nous ne voulons pas dire que nous voulons sécuriser la classe maintenant." Bien sûr, cela dépend de la manière dont les Souabes gèrent le fardeau multiple inhabituel.

Undav : "Je dois prouver ma performance"

Après deux saisons stressantes où VfB a évité de justesse la relégation, l'équipe de Stuttgart a remporté la deuxième place la saison dernière. En tant que vice-champion, VfB s'est qualifié pour la Ligue des champions, mais a également appris le revers de la médaille avec les départs du capitaine et chef de la défense Waldemar Anton, de l'avant Serhou Guirassy (tous deux Borussia Dortmund) et du défenseur Hiroki Ito (FC Bayern).

Avec la fin réussie des tractations longues et sinueuses et le transfert d'Undav de Brighton & Hove Albion à Stuttgart, le club a évité de perdre un quatrième joueur clé. Le buteur a marqué 18 fois lors de la dernière saison de Bundesliga. "Maintenant je dois prouver ma performance", a déclaré Undav : "Je peux definitely le faire."

Undav manque l'appel des agents en jersey de VfB

Il peut toujours compter sur l'affection des fans. Dans le dernier test difficile avant la confrontation de la Supercoupe à Leverkusen le samedi prochain, le buteur n'est entré en jeu que lors des dernières minutes. Il était déjà célébré avec des chants bien avant la victoire surprise et claire contre les décevants vainqueurs de la coupe espagnole. "Je n'entends rien. Ou seulement mon nom, en quelque sorte", a plaisanté Undav plus tard : "C'était une grande sensation même pendant l'échauffement."

Le poker des transferts avec des informations constamment changeantes a été mentalement exigeant pour lui. Finalement, le joueur germano-turc est devenu le transfert record de Stuttgart. Selon les informations, le montant du transfert, y compris les bonus, s'élève à environ 30 millions d'euros.

Ses agents l'ont informé via un appel FaceTime et dans le jersey de Stuttgart que le transfert à VfB était conclu après la saison dernière en prêt. "J'ai manqué le premier appel", a-t-il admis. Puis sa femme l'a réveillé. "J'ai appelé mon père, ma mère. Nous ne pouvions pas y croire."

