Gauck suggère que le lancement d'une procédure d'interdiction pour l'AfD pourrait par inadvertance favoriser "une radicalization supplémentaire".

Malgré son souhait personnel de voir le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) interdit, l'ancien président fédéral Joachim Gauck s'oppose à l'initiative d'un processus d'interdiction de parti. Il estime que l'État devrait éviter de sembler hostile envers la base électorale conservatrice de l'AfD.

Interrogé sur sa position concernant une interdiction potentielle, l'homme de 84 ans a partagé ses sentiments : "Non, pas du tout. Bien que mes instincts plaident en faveur de l'interdiction du parti, je suis un fervent défenseur de la démocratie qui prône une société ouverte. Le fait que nous financions le parti via le financement des partis me déplaît, mais en politique, les émotions ne devraient pas guider les décisions."

Gauck est sceptique quant à l'efficacité d'une interdiction, estimant qu'elle pourrait involontairement renforcer le soutien au parti et radicaliser ses partisans. "Interdire le parti attiserait encore plus de ressentiment et intensifierait les tendances extrêmes - ce qui serait politiquement préjudiciable", a-t-il mis en garde.

De plus, des constitutionnalistes et des scientifiques politiques dignes de mention remettent en question la faisabilité et le succès d'une telle entreprise à Karlsruhe. Gauck a plutôt plaidé en faveur du renforcement des défenses démocratiques intérieures plutôt que de compter sur l'intervention du gouvernement.

Une interdiction peut être initiée par le Bundestag, le Bundesrat ou le gouvernement fédéral en saisissant la Cour constitutionnelle fédérale. La preuve que l'AfD viole activement la constitution serait la condition juridique pour une telle interdiction. Le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution surveille de près le parti, le considérant comme un groupe suspect d'extrême droite.

