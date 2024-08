- gâteau et crème glacée: problèmes de guêpes dans l'industrie de la restauration

Dans certaines régions de Thuringe, les guêpes sont devenues un problème dans la gastronomie en plein air. Ces insectes bourdonnants, à la recherche de nourriture, éloignent actuellement les clients et réduisent les ventes, selon les restaurateurs. "Le problème n'est pas répandu, et il n'y a pas d'appels massifs à l'aide. Mais j'ai entendu dire que des boulangeries et des glaciers sont dérangés par les guêpes", a déclaré Dirk Ellinger, président de l'Association hôtelière et restauratrice de Thuringe, en réponse à une demande à Erfurt.

Des entreprises individuelles, notamment des glaciers dans certaines régions de la forêt de Thuringe, souffrent d'un grand nombre de guêpes dans la zone extérieure. Les clients préfèrent rester à l'intérieur et les tables du glacier sont à peine suffisantes pendant les heures de pointe, ce qui entraîne une vente de moins de glaces.

Les guêpes sont attirées par la glace, mais aussi par la saucisse, selon Rainer Hanke, conseiller en guêpes et frelons pour l'Union de conservation de la nature de Thuringe (Nabu). Cette année, il n'y a pas exceptionnellement beaucoup de guêpes dans la plupart des régions de Thuringe, mais plutôt une force moyenne de populations de guêpes. "Les différences régionales sont, bien sûr, toujours présentes."

En août, lorsque de nombreuses populations de guêpes atteignent leur force maximale, il est normal que les guêpes allemandes et communes soient attirées par la glace, le gâteau aux fruits, la saucisse et autres aliments. Cette année, avec peu de fruits sur les arbres en raison des gels tardifs, il est possible que les animaux soient plus attirés par d'autres sources de nourriture. "Un glacier agit alors comme un aimant", a déclaré Hanke. Les clients et les restaurateurs doivent rester calmes et éviter de taper, souffler ou exhaler sur les guêpes.

Il y a eu de nombreuses demandes sur la façon de gérer les nids de guêpes

De nombreux insectes sociaux ont eu un très mauvais départ au printemps en raison des gels nocturnes et des périodes de froid temporaires, a déclaré Hanke. Le temps a également causé des problèmes pour d'autres insectes dont les guêpes ont besoin comme proies.

En plus des insectes dont les guêpes ont besoin de protéines pour élever leur progéniture, elles sont également attirées par les sucres dans les fleurs, les plantes et les fruits mûrs. Ces glucides fournissent aux guêpes de l'énergie pour voler.

Ces derniers jours, il y a eu de nombreuses demandes à Nabu sur la façon de gérer les nids de guêpes sur les maisons, dans les dépendances et les jardins. "Quiconque découvre un nid de guêpes maintenant a vécu avec les bourdonneurs jaunes-brun depuis quelque temps, et les populations de guêpes meurent naturellement en automne", a déclaré Hanke. Il est important de ne pas déranger la zone du nid et de se déplacer lentement près du nid pour éviter de déranger les insectes. Pour éviter les problèmes, Hanke recommande de maintenir une distance de sécurité de deux à trois mètres du nid. Si un nid de guêpe doit être déplacé ou enlevé, cela doit être fait uniquement par des professionnels.

Les guêpes, comme tous les animaux sauvages vivant à l'état

Lire aussi: