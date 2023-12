Gary Gulman veut faire rire dans "Born on Third Base" (Né sur la troisième base)

L'humoriste aborde, entre autres, le fait d'avoir grandi dans la pauvreté, l'inégalité des revenus, les Pop-Tarts, les dentistes véreux et les clients impolis de Chipotle. Une blague magistrale, vers la fin de l'émission d'une heure, mêle si bien le basket-ball et la magie qu'elle vous laissera bouche bée devant les talents de conteur de Gulman.

"Je pense vraiment que c'est mon émission la plus drôle", a déclaré M. Gulman à CNN. "Je pense que 'The Great Depresh' est probablement mon émission la plus significative et je reçois encore des courriels et des commentaires tous les jours à ce sujet, alors qu'elle a quatre ans maintenant, donc c'était vraiment spécial. Mais c'est sans aucun doute mon film le plus drôle".

Gulman a réalisé la comédie spéciale "The Great Depresh" en 2019. Elle couvre la bataille paralysante contre la dépression dont il a souffert avant que le bon mélange de médecins et de médicaments ne l'aide à se rétablir alors qu'il vivait à nouveau chez sa mère.

Dans cette nouvelle émission, il a l'air heureux et désireux de partager ses blagues, dont certaines ont été écrites pendant cette période. Il a expliqué qu'elles ne cadraient pas exactement avec les blagues sur les soins de santé mentale, et qu'il les avait donc gardées pour une fois qu'il se sentirait mieux.

J'avais beaucoup de blagues de l'émission de Chipotle, et aussi de l'émission sur le hockey, mais elles ne cadraient pas avec le thème du "grand rafraîchissement". C'est pourquoi [pour cette émission spéciale] j'ai commencé par ces deux-là", a déclaré M. Gulman. "Puis j'ai vu un tweet demandant quels humoristes parlaient de la classe. Je me souviens avoir pensé que je ne voyais aucun humoriste qui parlait de la classe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais cela n'avait pas croisé mon regard."

Il a pensé que c'était une excellente occasion d'essayer quelque chose que peu de gens ont fait, expliquant que le fait d'avoir grandi dans la pauvreté et d'avoir bénéficié de l'aide publique a fortement façonné son point de vue sur le sujet.

"J'y ai vu un défi intéressant", a déclaré M. Gulman. "J'ai passé la majeure partie de ma vie à réfléchir aux effets de la pauvreté et des besoins sur la communauté et sur moi-même à différentes étapes de ma vie, en particulier dans mon enfance.

Le sujet n'est pas près de se démoder, a-t-il ajouté, car les disparités de revenus "ne cessent de s'aggraver et nous sommes de plus en plus affectés par des personnes au pouvoir qui disposent d'une fortune démesurée".

Des punchlines surprenantes

Sur le thème de la fortune, M. Gulman s'en prend à son collègue humoriste Jerry Seinfeld et à son immense richesse. Il sait que certains trouveront "controversé" le fait qu'il mentionne l'humoriste dans l'émission spéciale.

"Je ne voulais pas que ce soit trop méchant ou quoi que ce soit de ce genre, car c'est un personnage très apprécié. Je pense simplement que ses priorités sont déréglées. De plus, il représente parfaitement l'inégalité des revenus dans ce pays et il se trouve qu'il est ostensiblement une personne dans mon secteur d'activité, mais en réalité pas dans le même.

Gulman transpose son commentaire sur Seinfeld en une blague sur les Pop-Tarts, un sujet que Seinfeld a lui-même tenté d'aborder. Et oui, c'était intentionnel. Non pas pour prouver qu'il pouvait faire de meilleures blagues sur le sujet, mais pour parler de ce que la friandise givrée représente pour les enfants qui bénéficient d'un repas gratuit.

"Je me souviens de l'importance que le New York Times a accordée à cette création", a déclaré M. Gulman. "Et ce n'est pas tant que je voulais faire mieux, je voulais juste montrer l'autre côté de la médaille et ce que les Pop-Tarts représentent pour les enfants dans le besoin ou ceux qui bénéficient d'un repas gratuit.

Gulman conclut l'émission par une blague comparant ses talents de basketteur à un tour de magie en gros plan dont il a été témoin un jour. C'est un grand final avec un juron très inattendu.

"Il est important de maintenir un élément de surprise avec beaucoup de blagues", explique M. Gulman, "et c'était le cas avec celle-ci. C'est presque comme si l'on voulait que la chute soit la dernière chose que quelqu'un aurait pu prévoir ou à laquelle il se serait attendu.

"Born On Third Base" est disponible sur Max le 21 décembre.

Source: edition.cnn.com