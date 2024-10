Garfield exprime un fort intérêt à reprendre le rôle de Spider-Man, déclarant un oui définitif de 100%.

Dans une interview publiée mercredi par Esquire, l'acteur a exprimé son désir de revenir au rôle du super-héros qui lance des toiles s'il trouve les conditions adéquates. Il a mentionné qu'il ne reprendrait le rôle que si cela bénéficiait à la culture, s'il y avait une idée novatrice, quelque chose d'unique et d'inattendu dans lequel il pourrait vraiment se plonger.

Remplaçant Tobey Maguire en tant que Peter Parker/Spider-man, le premier apparition de Garfield en 2012 dans "The Amazing Spider-Man" a été très appréciée. Cependant, la suite a reçu une réponse moins enthousiaste du public.

La réception a été si froide que Sony, le studio du film, a mis de côté les plans pour un troisième volet. Le rôle de Garfield en tant que Spider-man est devenu incertain, ou comme il l'a décrit dans son interview d'Esquire, "en suspens".

Mais Garfield a eu la chance de remettre le costume de Spidey en 2021 dans "Spider-Man: No Way Home", faisant une apparition surprise aux côtés de Maguire et de Tom Holland, qui a succédé à Garfield dans le rôle.

Les fans de Spider-man et au-delà ont montré un immense soutien pour les apparitions des deux acteurs dans le film, faisant de "No Way Home" le film le plus rentable de l'année.

Avoir la chance de jouer à nouveau le personnage dans le film, Garfield a déclaré : "C'était incroyablement guérissant pour moi".

"J'adore ce personnage", a-t-il ajouté, "et il me procure de la joie. Si ma joie contribue à celle des autres, alors je suis également heureux".

Il est trop tôt pour dire si "The Amazing Spider-Man 3" est maintenant une possibilité, mais il est raisonnable de penser que beaucoup seraient ravis s'il se concrétisait.

L'intérêt de Garfield pour revenir en tant que Spider-man vient d'un désir de procurer de la joie et de contribuer à la culture, si le projet présente une idée novatrice et unique dans laquelle il peut exceller. Le succès de "Spider-Man: No Way Home" a Certainly left fans hoping for a potential third installment of "The Amazing Spider-Man," seeing it as an opportunity for more entertaining storytelling.

Lire aussi: