" Gardez un profil bas ": les affiches de la ville espagnole conseillent aux touristes britanniques de garder la décence et les bonnes manières sous contrôle

Quatre avis distincts, affichés à Malaga par le conseil local du tourisme un samedi, arborent le Union Jack et un message en anglais, accompagné d'une version espagnole plus petite en dessous.

Malaga, située sur la Costa del Sol dans la région d'Andalousie au sud de l'Espagne, est une destination prisée pour les vacanciers britanniques depuis les années 1970. Grâce à des vols bon marché au départ de différents aéroports du Royaume-Uni, la région attire un flux régulier de touristes britanniques à la recherche d'une semaine de temps parfait et des commodités familières - de bouteilles de bière à profusion aux petits-déjeuners anglais traditionnels.

Cependant, la frustration locale avec certains comportements touristiques a augmenté, aboutissant à des manifestations cet été qui ont exprimé leur mécontentement face aux foules, à la gentrification et à la hausse des prix de l'immobilier attribués au tourisme.

La mairie a maintenant lancé une campagne pour lutter contre certains des comportements inacceptables les plus flagrants.

Un panneau indique : "Couvrez-vous, s'il vous plaît." Il conseille explicitement aux visiteurs de porter un vêtement supérieur dans les espaces publics par respect et hygiène.

Un autre se concentre sur les scooters électriques largement utilisés dans la ville. "Restez sur les sentiers", dit-il. "Si vous utilisez des scooters ou des bicyclettes, respectez les espaces désignés conformément aux réglementations locales".

Le troisième panneau encourage les visiteurs à maintenir la propreté de leur environnement. "Donnez un coup de main pour nettoyer !", supplie-t-il, demandant aux touristes d'utiliser les poubelles, les conteneurs à déchets et autres installations de gestion des déchets. Faites attention lors de l'utilisation de monuments, sites historiques, jardins et espaces de siège publics.

Enfin, le dernier panneau promeut la considération en ce qui concerne les niveaux de bruit. "Baissez le volume", conseille-t-il, demandant aux touristes d'éviter de crier, de chanter ou de faire résonner de la musique. Il met également en évidence l'importance de respecter les heures de repos des voisins, y compris les personnes âgées, les personnes malades, les enfants et les travailleurs essentiels.

Malaga n'est pas la première ville à essayer de modifier le comportement des touristes.

L'année dernière, la mairie a imposé des amendes allant jusqu'à 750 € (825 $) aux individus surpris en train de se promener dans les rues ou les espaces publics sans vêtements ou portant uniquement des sous-vêtements.

Malaga n'est qu'une des nombreuses villes et îles espagnoles confrontées aux conséquences du tourisme.

Le gouvernement municipal de Barcelone, confronté à des protestations contre le tourisme excessif, a déclaré en août qu'il interdirait la location d'appartements aux touristes d'ici 2028, dans l'espoir de contrôler la hausse des prix de l'immobilier et d'améliorer la qualité de vie des résidents.

Ibiza et Majorque ont assisté à des mesures plus strictes contre les boats-parties et la consommation d'alcool en public en mai.

Et en avril, les habitants des îles Canaries sont descendus dans la rue pour exprimer leurs préoccupations quant au tourisme excessif, attribuant la hausse des coûts de location et les dommages environnementaux à l'afflux de vacanciers.

Les visiteurs intéressés par l'exploration du riche patrimoine culturel de Malaga sont invités à adopter des pratiques de voyage responsables, telles que le respect des coutumes locales et le maintien de la propreté des espaces publics. Le tourisme, avec sa popularité croissante, a entraîné divers changements dans cette destination espagnole bien-aimée, incitant les autorités locales à introduire des directives pour les voyageurs.

Lire aussi: