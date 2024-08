Gardez un œil sur les événements clés à la Convention nationale démocrate à Chicago:

Lorsque les Républicains ont organisé leur rassemblement à Milwaukee il y a un mois, de nombreux partisans de l'ex-président Donald Trump s'attendaient à une grande victoire en novembre. Cependant, le mouvement inattendu de Biden pour "se retirer" juste après la fin de l'événement du GOP a considérablement modifié le paysage de la course. Aux côtés de son nouveau vice-président, Tim Walz - le gouverneur du Minnesota, Harris a propulsé la compétition dans un quasi-égalité, sans leader évident dans le dernier sondage de consensus CNN - et cela avant même de prendre en compte le coup de pouce de la convention.

Les Démocrates sont remplis d'anticipation à l'approche de leur rassemblement à Chicago. Biden, maintenant chéri par les libéraux suite à sa décision, ouvrira les célébrations en passant le témoin à Harris, qui a fait l'histoire en devenant la première femme noire à obtenir l'investiture d'un grand parti. Elle a décollé comme une fusée avec sa plateforme économique populiste et un engagement renouvelé pour protéger les droits reproductifs.

Malgré l'excitation, les équipes de campagne et de convention font face à certains défis.

Le conflit en cours à Gaza, malgré les négociations de cessez-le-feu, a persisté pendant dix mois après les attaques du 7 octobre de Hamas. Le nombre de civils tués est important et l'opposition à la guerre monte. Des milliers de manifestants mécontents sont attendus près du périmètre de sécurité de la convention, ce qui pourrait créer une situation surréaliste si le sujet est complètement ignoré sur scène.

Trump reste également un problème. Il semble troublé par le passage de Biden à Harris et n'a pas encore réussi à lancer une offensive contre le nouveau duo démocrate. Les Démocrates ont en partie aidé Trump, en particulier Harris, en restant largement silencieux et en lui donnant l'opportunité de créer ses propres titres négatifs.

Pour la semaine, cependant, l'attention se tourne vers les Démocrates. Ils doivent faire leur plaidoyer auprès de la nation et, selon Harris et Walz, vendre leur "politique plus heureuse" aux électeurs indécis ou désintéressés qui devraient déterminer l'élection plus tard dans l'année.

Hillary Clinton, la candidate à la présidentielle de 2016 et ancienne secrétaire d'État, ouvrira les débats la première nuit. Barack Obama sera le principal orateur mardi, et Walz sera la tête d'affiche mercredi. Harris sera la star de la soirée finale jeudi.

Des rumeurs suggèrent que Beyoncé et Taylor Swift pourraient également être présentes.

Voici six aspects à surveiller - et à écouter attentivement - lors de la Convention nationale démocrate :

Le moment vraiment significatif de Harris

Depuis que Harris est devenue la porte-drapeau du parti, elle a rapidement éliminé les écarts dans les sondages et le financement de campagne que Biden avait rencontrés. Ce développement met en évidence le désir des électeurs d'avoir un choix alternatif en 2020 et l'intégration rapide de Harris dans le paysage politique.

Elle a présenté un message plus clair et plus optimiste que Biden, mettant en avant son passé dans la loi, revitalisant l'agenda économique de Biden et présentant les combats pour les droits reproductifs et plus encore comme des luttes pour la liberté. Son choix de Walz comme colistier a généralement été bien reçu, évitant le genre de réaction négative que pourrait avoir suscité un autre candidat.

Cependant, la Convention nationale démocrate offrira à Harris sa scène la plus importante jusqu'à présent. Elle conclura l'événement de quatre soirs jeudi avec un discours de haut niveau acceptant l'investiture du parti à la présidence et encadrant la compétition contre Trump à l'approche d'au moins un débat en septembre et le début du vote précoce dans les États clés peu après.

Le dernier salut de Biden

Les Démocrates aborderont peut-être l'aspect le plus délicat de leurs affaires lors de la première nuit de la convention, à savoir la retraite de Biden. La décision du président de 81 ans de se retirer de la course de 2024 seulement quelques semaines avant la convention a nécessité des changements dans la planification de Chicago - mais son adieu à Harris a également suscité un regain d'enthousiasme et de gains dans les sondages au sein du parti.

Il ne s'agit pas seulement de Biden, however. Harris a restructuré le message démocrate pour 2024 en se concentrant sur des thèmes de liberté et de progrès. Cependant, les piliers fondamentaux de sa récente plateforme économique s'appuient principalement sur l'héritage de Biden. Décrire cet héritage, que les Républicains blâment pour l'inflation, servira de fondement pour que Harris promeuve son propre programme.

Alors que Biden recevra un accueil de héros lundi soir, les Démocrates reconnaissent que cette convention aura un aspect très différent de celles du passé s'ils avaient voulu réinvestir Biden contre Trump.

“Vous parlez de quelque chose de complètement différent, n'est-ce pas ?” a déclaré le gouverneur de l'Illinois JB Pritzker à Jake Tapper de CNN dimanche. “C'est un candidat qui a revitalisé le parti d'une manière que je n'ai pas vue, Certainly since ’08. ... I’ve not felt this kind of energy and electricity at any convention other than the one for Barack Obama.”

La réunion explorera l'historique des actes inflammatoires de Trump - tels que ses pleines pages de publicité dans les journaux appelant à la peine de mort envers les "Central Park Five", un groupe de cinq adolescents noirs et latino-américains qui ont été faussement reconnus coupables de viol et d'agression d'une femme blanche en 1989. L'un de ces individus, Yusef Salaam, a été invité à parler à la DNC.

Le principal défi des Démocrates cette semaine pourrait être de protéger Harris des attaques de Trump. Ces critiques ont déjà fait surface, décrivant Harris comme l'une des Démocrates les plus radicaux de Washington et un politique fluctuant qui a rejeté les points de vue qu'elle avait pris lors de sa campagne présidentielle de 2019.

Présentation de Walz

Le gouverneur élu deux fois et ancien congressiste était à peine connu des Démocrates en dehors du Minnesota il y a un mois. Cependant, à l'approche de la fête du Travail, Walz est devenu le candidat vice-présidential du Parti démocrate et un porte-parole politique influent.

During the vetting process, Walz maintained a low profile, contrasting with other potential choices, such as Pennsylvania Governor Josh Shapiro and Arizona Senator Mark Kelly. Candidates like Transportation Secretary Pete Buttigieg and others injected themselves into the arena with notable national profiles. A peculiar turn of events subsequently unfolded.

Les critiques acérées de Trump, du candidat républicain à la vice-présidence JD Vance et du mouvement MAGA, qualifiant leurs qualités et politiques d'étranges et rebutantes, ont captivé les libéraux de base. Les progressistes ont été fascinés par ses attaques populistes mordantes, tandis que les démocrates modérés louaient sa franchise. Les républicains ont accusé Walz d'exagérer son passé militaire, mais cela ne semble pas avoir entamé sa popularité.

Walz a également acquis une reconnaissance, comme Harris, en tant que figure de la pop culture. Ses tacos préférés ont suscité un flot de conversations sur les réseaux sociaux, et ses vidéos candides avec Harris se sont révélées remarquablement captivantes.

Cependant, les enjeux sont désormais plus élevés. Walz montera sur scène en prime time mercredi, sous un niveau de surveillance qu'il n'a jamais connu pendant son temps au Congrès, son premier mandat de gouverneur ou tout au long de sa carrière d'enseignant au lycée, d'entraîneur de football et de la Garde nationale.

Les persuasions des anciens Présidents

En contraste marqué avec la Convention nationale républicaine à Milwaukee, où, à l'exception de Trump, aucun ancien président ou vice-président n'est apparu, les rôles de Barack Obama et de Bill Clinton seront significatifs.

Harris vise à établir un précédent, comme Obama l'a fait en 2008 lorsqu'il a prononcé son discours de Victory Night dans Grant Park, à peine à quatre miles du United Center où Harris recevra la nomination démocrate.

Et elle le fait sous la direction d'une campagne renforcée par les fidèles d'Obama, y compris le conseiller principal David Plouffe, qui a géré la campagne d'Obama en 2008.

Obama et Clinton auront tous deux des rôles de premier plan, bien qu'ils aientmostly kept a low profile tout au long de la course à la présidentielle de 2024 jusqu'à présent. Cependant, la convention, qui sera suivie par des millions de personnes, pourrait marquer la plus importante implication des anciens présidents dans la campagne de 2024.

Deux anciennes premières dames, Hillary Clinton et Michelle Obama, sont également prévues pour prononcer des discours à la DNC. Clinton, ancienne secrétaire d'État et sénatrice de New York, a été la première femme à être désignée candidate à la présidence par un grand parti, en 2016.

Michelle Obama reste fidèle à sa parole, donnée avec son mari dans une vidéo de soutien à Harris. "Nous avons votre dos," a-t-elle déclaré.

Gestion des protestations à Gaza

Malgré les importants changements au sein du Parti démocrate, passant de Biden à Harris, la controverse concernant la gestion de l'administration de la confrontation d'Israël à Gaza reste vive.

Depuis des mois, des manifestations ont lieu suite à la guerre d'Israël contre Hamas après les attaques du groupe le 7 octobre. Ces manifestations ont conduit à des protestations généralisées dans tout le pays, réclamant un cessez-le-feu immédiat. Certaines de ces manifestations ont été dénoncées pour leurs sous-entendus antisémites, avec certains partisans soutenant Hamas, attirant les critiques de Biden et Harris.

Cette semaine, à l'extérieur de la convention, un ciel dégagé est prévu, et selon les organisateurs, des dizaines de milliers de manifestants cherchant à contester le soutien de l'administration Biden à l'armée israélienne et au Premier ministre Benjamin Netanyahu sont prévus pour se rassembler.

Prédire ce qui se passera à l'intérieur du United Center est plus difficile. Le Mouvement national des indécis, issu des efforts pour mobiliser les votes de protestation contre Biden lors des primaires, a remis une liste de revendications aux organisateurs de l'événement. Par-dessus tout, ils souhaitent un orateur (ou des orateurs) pour fournir des comptes rendus en direct des événements à Gaza.

Bien que cette demande soit quelque peu réalisable, leur appel à un embargo sur les armes contre Israël est inacceptable pour les dirigeants démocrates, qui surveilleront de près les négociations en cours au Moyen-Orient et attendront impatiemment un tournant pendant la convention.

Bien que de nombreuses comparaisons avec 1968 aient été faites, avec sa répression brutale des manifestants anti-guerre, Chicago est maintenant une ville radicalement différente. Le maire Brandon Johnson, ancien activiste syndical, a récemment exprimé ses sentiments sur la situation à Gaza, la décrivant comme inhumaine et frôlant le génocide.

Malgré une planification et une manœuvre politique approfondies, l'incertitude reste le thème dominant à l'approche de cette semaine.

Malgré les manifestations et les tensions persistantes à Gaza, les démocrates doivent aborder soigneusement cette question lors de la convention, car ils s'attendent à ce que des milliers de manifestants se trouvent près du périmètre de sécurité, et l'absence de ce sujet sur scène pourrait créer une situation surréaliste. À mesure que l'attention se tourne vers les démocrates, Harris et son vice-président, Tim Walz, auront un rôle important à jouer pour vendre leur "politique plus heureuse" aux électeurs indécis ou désengagés, dans le but de remporter leur soutien lors de l'élection à venir.

