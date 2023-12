Garbine Muguruza prend le dessus sur Johanna Konta et le match se termine à 3h12.

"Je n'arrive pas à croire que les gens regardent encore", a ajouté la souriante Muguruza, interrogée sur le court après sa victoire 6-4 6-7 (3-7), 7-5 sur la Britannique à Melbourne, vendredi matin à l'aube.

"C'était très dur. Johanna jouait bien, elle servait des coups incroyables. J'ai juste essayé de me battre et de m'accrocher. Nous jouons pour vous, sinon pourquoi serions-nous là ?", a poursuivi l'Espagnole, en faisant référence aux quelques supporters encore présents dans la Margaret Court Arena à la fin du match.

Muguruza et Konta n'ont commencé à jouer qu'à minuit et demi - le début le plus tardif pour un match féminin à l'Open d'Australie - et leur match du deuxième tour a duré deux heures et 42 minutes.

Ils sont entrés sur le court si tard parce que la victoire de Kei Nishikori sur Ivo Karlovic et celle d'Alexander Zverev sur Jérémy Chardy ont pris près de quatre heures.

"Un déplacement sur le court 3 à 23h55 a été annulé après que l'on ait découvert que les mouettes avaient rendu le court inutilisable", indique le site Internet de la WTA.

Muguruza, qui a remporté deux tournois du Grand Chelem, affrontera la Suissesse Timea Bacsinszky au troisième tour.

"Je ne suis pas d'accord avec le fait que les athlètes doivent faire des efforts physiques au petit matin", a déclaré Konta à BBC Sport.

"Je ne pense pas que ce soit sain, je pense même que c'est dangereux. Dans ces circonstances, je pense que nous avons fait un grand match et il est dommage que plus de gens n'aient pas pu le voir".

L'année dernière, un match du deuxième tour entre Daria Gavrilova et Elise Mertens a débuté à 23 h 59, tandis que la dernière conclusion d'un tournoi du Grand Chelem remonte à 2008, lorsque Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis se sont achevés à 4 h 34 du matin.

Source: edition.cnn.com