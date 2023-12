Faits marquants de l'histoire

Garbine Muguruza domine Venus Williams et remporte son premier titre à Wimbledon

Muguruza est la première Espagnole à remporter le titre depuis Conchita Martinez en 1994.

Martinez a entraîné Muguruza à Wimbledon.

Williams a gaspillé deux balles de set dans la première manche.

Alors que Muguruza servait pour rester dans le premier set à 5-4, un rallye de 19 coups a tout changé.

Williams a perdu la tête en envoyant un coup droit dans le filet et n'a plus jamais été la même joueuse.

Muguruza a pris neuf jeux d'affilée pour remporter son premier titre à Wimbledon, 7-5 6-0, et devenir la première joueuse de l'histoire à vaincre les deux sœurs Williams en finale d'un grand chelem.

Ce qui s'annonçait comme une finale classique de Wimbledon après le premier set s'est transformé en anti-climax lorsque Muguruza a remporté le second, et le titre, 6-0 en 26 minutes sur un défi devant un public abasourdi du Centre Court.

"C'était mon match le plus difficile aujourd'hui", a déclaré Muguruza, sous le regard de l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos depuis la tribune royale. "J'ai grandi en la regardant jouer.

Les montagnes russes de l'émotion

L'effondrement stupéfiant de Williams dans le deuxième set a couronné quelques semaines riches en émotions pour l'ancienne numéro un américaine, qui avait été impliquée dans un accident de voiture le mois dernier à son domicile en Floride, dans lequel un homme a trouvé la mort.

Le 8 juillet, la police de Floride a déclaré qu'une nouvelle vidéo montrait que Williams "agissait légalement" lorsqu'elle a engagé sa voiture dans un passage à niveau avant la collision mortelle avec une autre voiture le 9 juin, avait alors rapporté l'agence de presse Reuters.

"Je m'efforce de faire les mêmes choses que toi, mais je pense qu'il y aura d'autres opportunités", a déclaré Venus lors de la cérémonie de remise des trophées, lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait sa sœur et lauréate de l'année dernière, Serena Williams, qui attend à la maison la naissance de son premier enfant.

Le cœur brisé de la France

Le triomphe de Muguruza intervient deux ans après sa défaite face à Serena lors de sa première finale du Grand Chelem au All England Club.

Il y a six semaines, Muguruza a quitté Roland-Garros en larmes, perdant sa couronne devant une foule hostile qui encourageait son adversaire, et peu de gens auraient parié sur sa victoire sur le gazon de Wimbledon.

Pour son entraîneur temporaire, Conchita Martinez, il s'agissait sans doute d'un cas de déjà-vu. En 1994, Martinez avait gâché la fête de Martina Navratilova, qui tentait de remporter son dixième titre à Wimbledon à l'âge de 37 ans.

"Elle m'a dit d'aller sur le terrain et d'oublier tout cela", a déclaré Muguruza lors d'une conférence de presse. "Elle m'a dit d'aller sur le terrain et d'oublier tout cela", a déclaré Muguruza lors d'une conférence de presse.

L'entraîneur itinérant de Muguruza, Sam Sumyk, étant absent de Wimbledon, c'est la capitaine espagnole de la Fed Cup, Martinez, qui l'a guidée au All England Club.

Il semble que Martinez ait eu une influence apaisante sur l'Espagnole, 14e tête de série, l'une des plus fortes frappeuses du jeu, capable de battre n'importe qui lorsqu'elle est en pleine possession de ses moyens, mais qui a eu du mal à supporter la pression depuis qu'elle a remporté son premier tournoi majeur à Roland-Garros l'année dernière.

Lorsque Muguruza a été détrônée au quatrième tour de Roland-Garros dans un match houleux contre la Française Kristina Mladenovic, peu d'experts se seraient attendus à ce qu'elle se remette aussi rapidement.

Mais sa confiance s'est accrue au fil des victoires et, après avoir battu la tête de série numéro un Angelique Kerber au quatrième tour dans un match passionnant, Muguruza a commencé à y croire.

Des occasions manquées

Williams avait commencé la finale par un ace et avait facilement tenu bon grâce à un coup droit fulgurant sur la ligne, alors que le son de ses coups se répercutait sous le toit du Centre Court par une journée pluvieuse dans le sud-ouest de Londres.

Jouant sa première finale depuis sa victoire à Roland Garros l'année dernière, Muguruza a commencé nerveusement en commettant une double faute lors de son premier jeu de service.

Les deux joueuses jouant en première intention, Williams s'est tenue un peu plus près de la ligne de fond, frappant des coups gagnants et tenant tête à Muguruza pour mener 3-2. Elle s'est ensuite procuré sa première balle de break avec un passing de coup droit en pleine course dans le jeu suivant.

Mais elle n'a pas réussi à convertir cette balle, envoyant son coup droit dans le filet, et Muguruza a fini par tenir le coup.

Dans le jeu suivant, Williams a tenu bon malgré trois doubles fautes, sauvant une balle de break grâce à un deuxième service à 106 miles à l'heure.

Servant pour rester dans le set à 5-4, Muguruza a donné deux balles de set à Williams en commettant deux erreurs de coup droit.

Ciblant sans relâche le coup droit de son adversaire, Williams n'a pas réussi à concrétiser la première balle de set en envoyant son coup droit dans le filet après l'échange le plus long du match (19 coups).

Après avoir sauvé la deuxième balle de set grâce à un énorme service, Muguruza a tenu bon en commettant une erreur et tout à coup, Williams a commencé à paraître vulnérable.

"La joueuse a fait 25 fautes directes, mais elle s'est montrée très compétitive. "Mais elle a vraiment bien joué. C'est tout à son honneur. Elle s'est accrochée et a réussi à mieux jouer".

Williams, qui a été diagnostiquée avec le syndrome de Sjögren en 2011, s'est fait briser sur la deuxième balle de break avec un coup droit qui est passé au-dessus de la ligne de fond de court.

Servant pour le set à 6-5, Muguruza s'est procuré deux balles de set avec un lob de revers défensif qui a semblé sortir. Williams l'a poursuivi, mais l'a laissé partir et l'a vu atterrir sur la ligne de fond.

Martinez a crié "Vamos !" depuis la tribune des joueuses.

Muguruza a manqué la première balle de set lorsque Williams a frappé un coup droit qu'elle n'a pas réussi à contrôler, mais elle a pris le premier set lorsque l'Américaine a commis sa 15e faute directe du match.

"Quand j'ai eu ces balles de set contre moi, je me suis dit que c'était normal, que je jouais contre Venus", a déclaré Muguruza. "J'ai donc continué à me battre. Et je savais que si je jouais comme je l'ai fait pendant les deux semaines, j'allais avoir une opportunité. Je suis donc restée calme. Si je perds le premier set, il m'en reste encore deux. Ne faisons pas de drame.

"Pas idéal

L'Espagnole a pris un double avantage dans la deuxième manche, alors que Williams peinait à trouver son jeu et s'enfonçait dans le gazon, se prenant la tête dans les mains après avoir franchi la ligne d'arrivée sur un défi.

"Ce n'est pas un score idéal", a déclaré Williams à propos de la perte de son premier set à Wimbledon en 20 apparitions.

"Je suis très satisfaite car je ne savais pas comment cela allait se passer car j'étais très nerveuse", a déclaré Muguruza. "Je voulais que ça se passe comme je le voulais. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me préparer. Une fois que vous entrez sur le court, vous voyez la foule, vous voyez la finale, vous voyez que je suis ici pour jouer une autre finale de Wimbledon. Je suis donc très satisfaite de la façon dont j'ai géré la situation.

Williams croit en elle

Quant à Williams, qui a également perdu la finale contre sa sœur en Australie en janvier, elle quittera Wimbledon en sachant qu'elle est de nouveau dans le coup lorsqu'il s'agit de jouer les plus grands titres du sport.

L'US Open commence à la fin du mois d'août et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne se battra pas à nouveau pour le trophée.

"Je suis en bonne forme", a-t-elle déclaré. Je suis en bonne forme", a-t-elle déclaré. "J'ai souvent été en position de disputer des titres importants cette année. C'est le genre de situation dans laquelle je veux continuer à me mettre. Il s'agit simplement de franchir la ligne d'arrivée. Je crois que j'en suis capable.

Source: edition.cnn.com