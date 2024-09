- Gaga et Phoenix parlent de leur parcours pour perdre du poids

Joaquin Phoenix (49 ans) et Lady Gaga (âgée de 38 ans) ont visiblement perdu quelques kilos pour leurs rôles dans la suite upcoming "Joker", intitulée "Joker: Folie à Deux". Lors d'une interaction à Venise, Phoenix a exprimé son admiration pour Gaga en déclarant : "Nous avons répété ensemble, puis vous êtes partie pendant un mois. À votre retour, vous aviez perdu beaucoup de poids. C'était impressionnant et semblait être un défi." Gaga a confirmé cela en ajoutant : "Je pense que nous avons tous les deux évolué dans nos personnages et avons prêté une attention particulière aux moindres détails."

"Joker: Folie à Deux" est une suite du thriller acclamé par la critique de Todd Phillips en 2019. Dans ce suite, Lady Gaga tient le second rôle aux côtés de Phoenix. Le film, un mélange de thriller et de musique, concourt au festival de cinéma et sera projeté ce soir.

Après les meurtres qu'il a commis en tant que Joker dans le précédent opus, Arthur Fleck (Phoenix) est maintenant en prison, en attendant son procès. Pendant son incarcération, il rencontre son intérêt amoureux, interprété par Lady Gaga, qui incarne un personnage de bande dessinée nommé Lee, une variation de Harley Quinn.

"Joker: Folie à Deux" est en lice au festival de Venise, et sa première est prévue pour ce soir. L'adaptation de bande dessinée initiale a remporté le prix principal à Venise en 2019, avec Phoenix également récompensé du Oscar du meilleur acteur. À cette époque, Phoenix avait également partagé son parcours de perte de poids pour ce rôle.

Interrogé sur sa perte de poids actuelle, Phoenix a répondu : "Je ne suis pas sûr. Je ne m'en souviens pas." Il a exprimé des regrets pour avoir autant parlé de cela la première fois. "La fixation sur le poids devient une obsession à mesure que vous essayez d'atteindre un certain poids, ce qui vous amène à en parler excessivement. Et puis vous avez l'air d'un acteur obsédé par sa perte de poids."

Finalement, il a exprimé son mécontentement envers lui-même pour ses discussions précédentes. "Cette fois, j'ai décidé de ne pas en parler. Et je ne le ferai pas, mais c'était environ 21 kilos", a-t-il plaisanté, avant de conclure : "Je ne suis pas tout à fait sûr."

