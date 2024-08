Gabriel Sigmar est en train de lancer un lancer contre Thyssenkrupp Steel

Les dirigeants du conseil de surveillance et de l'équipe de direction de la division acier de Thyssenkrupp ont annoncé leur démission. Le président Sigmar Gabriel a invoqué des "différences" avec le PDG Miguel López et son récent "attaque inhabituelle" contre la direction de la division acier, qu'il a considérée comme une "brèche significative de confiance". Gabriel a exprimé des doutes quant à la possibilité de maintenir une relation constructive avec López et le président du conseil de surveillance de la société mère, Siegfried Russwurm. De plus, trois autres membres du conseil de surveillance ont également prévu de démissionner.

Le PDG de l'activité acier, Bernhard Osburg, ainsi que le directeur du personnel, Markus Grolms, et le directeur des opérations, Heike Denecke-Arnold, ont également présenté leur démission après avoir signé des accords de départ. Gabriel affirme que López a exercé des pressions sur le conseil de surveillance de la division acier pour qu'il démissionne en raison de ses actions, malgré l'engagement du conseil à défendre les intérêts de la société d'acier et à résister aux interférences injustifiées.

Russwurm, qui est également président de la Fédération des industries allemandes (BDI), a joint sa critique. Il ne se sentait plus sûr que le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Thyssenkrupp AG suivaient le plan initial de maintenir la division acier tout en la détachant.

Habeck et Wüst médient

La tourmente au sein de l ancienne entreprise d'acier de premier plan a atteint Berlin. Le ministère fédéral de l'Économie a tenté de reporter la réunion des supervisors de la division acier pour permettre des discussions supplémentaires. Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck et le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst ont cherché un report de quatre semaines, selon des sources du ministère de l'Économie.

Cependant, la réunion a eu lieu à Duisburg, présidée par l'ancien ministre de l'Économie Gabriel, pour discuter de l'avenir de la division. Lutte depuis des années contre des prix en hausse et une concurrence accrue, le conseil de surveillance avait déjà réfléchi aux prochaines étapes de la division en août, mais n'avait pas réussi à trouver un consensus.

Le point de friction principal tourne autour du financement futur de la division. López a critiqué Osburg après la réunion d'août et a insisté sur la soumission immédiate d'un "plan d'alignement financier solide, durable et viable pour la realignment". Les représentants des employés ont mis en garde depuis des mois contre des pertes d'emplois potentielles en raison des efforts de restructuration.

Thyssenkrupp a déjà convenu de vendre 20 % de sa filiale acier à la société EPCG, propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, avec des plans pour transférer encore 30 %. Cette mesure a suscité des préoccupations parmi les représentants des employés quant à des pertes d'emplois potentiellement

