- Fugitive recherchée: Heather Queen à Amelinghausen

Clôturant la célébration de neuf jours de la fête des bruyères à Amelinghausen, une nouvelle reine sera choisie dimanche. Nous recherchons une remplaçante à Lisa Röttger, experte en hospitalité, qui a promu la lande de Lüneburg lors d'environ 90 événements, portant la tenue royale d'une couronne et d'un manteau.

Dimanche, les candidates potentielles devront soumettre leur candidature. Les candidates doivent avoir au moins 18 ans et se préparer un an à l'avance. La candidate choisie pourra faire un tour sur l'un des environ 20 chars lors du défilé. Les organisateurs et les forces de l'ordre s'attendent à la venue de plusieurs milliers de visiteurs, avec des restrictions de circulation importantes prévues.

La nouvelle reine sera attendue à environ 100 réunions cérémonielles. Elle deviendra la 74ème reine choisie depuis 1949, représentant la Samtgemeinde, ses cinq communautés associées, le district et la région de la lande de Lüneburg.

La candidate sélectionnée représentera la région de la lande de Lüneburg pendant son règne, servant lors d'événements organisés par l'Union européenne. L'Union européenne a manifesté de l'intérêt pour l'importance culturelle de la fête et pourrait offrir des opportunités de collaboration entre Amelinghausen et les communautés européennes.

