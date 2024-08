- Frustration au lieu de joie: l'ère du basket-ball se termine par la déception

Gordon Herbert et Dennis Schröder ont quitté l'arène Bercy la tête basse. Le duo qui avait façonné l'ère la plus réussie du basket-ball allemand ces trois dernières années a été privé de la consécration de leur parcours impressionnant aux Jeux Olympiques de Paris. "Nos cœurs sont brisés", a déclaré Schröder après la défaite méritée 83:93 (38:46) contre la Serbie en match pour la médaille de bronze.

Trois tournois, trois médailles - c'était l'objectif ambitieux fixé par Herbert au début de son mandat en 2021. En 2022, son équipe a remporté le bronze au championnat d'Europe à domicile, puis a sensationnellement remporté le titre de la Coupe du monde à Manila un an plus tard. Cependant, à Paris, ils n'ont pas réussi à répéter leur performance médaillée, Schröder et ses coéquipiers n'ayant pas tenu leur potentiel après une phase de poules solide à Lille, y compris le match contre les hôtes français.

Schröder et ses coéquipiers ont manqué de structure et de rythme

"Nous méritions de repartir avec une médaille", a déclaré le joueur NBA Moritz Wagner, profondément déçu, "mais nous avons perdu notre structure, peut-être même notre mordant, lors des deux derniers matches."

En effet, les champions du monde n'ont jamais vraiment trouvé leur rythme après leur transfert dans la capitale française. En quarts de finale contre la Grèce, l'équipe allemande a réussi à revenir de derrière et à se qualifier pour les demi-finales avec calme et classe.

La frustration face à la France comme un fardeau lourd

Schröder n'a pas été en mesure de fournir le leadership nécessaire en demi-finales. La déception de la défaite inutile contre la France pesait lourdement sur le meneur de jeu et ses coéquipiers lorsqu'ils ont affronté les Serbes entraînés par l'ancien entraîneur de l'équipe nationale allemande Svetislav Pesic, leur laissant peu de chances de gagner. "Nous aurions dû battre la France", a déclaré Herbert. "Je suis toujours profondément déçu de ne pas avoir mieux fait dans ce match."

Dans l'ensemble, le Canadien de 65 ans a presque tout réussi pendant son mandat de trois ans. Herbert a pris la relève de Henrik Rödl après les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo et a immédiatement formé un noyau de joueurs, exigeant un engagement de trois ans d'eux, en particulier de Schröder en tant que capitaine. Le sélectionneur de l'équipe nationale allemande a donné à son meneur de jeu une grande liberté.

Schröder a rendu la confiance avec des performances solides, menant l'Allemagne à deux médailles en 2022 et 2023 - une place dans le top 3 n'avait pas été atteinte depuis 2005. Cependant, Schröder n'a pas impressionné à Paris.

Le successeur de Herbert sera annoncé prochainement

"Cela fait mal que ça se soit terminé comme ça", a déclaré Herbert, visiblement abattu. Il doit rejoindre les double vainqueurs allemands Bayern Munich en Bundesliga. La Fédération allemande de basket-ball prévoit d'annoncer le successeur de Herbert prochainement.

Celui qui prendra la relève pourra continuer à compter sur Schröder. "Mon objectif est de jouer jusqu'à 40 ans", a déclaré Schröder. Cependant, le joueur NBA et ses coéquipiers ne sont pas impliqués dans le processus de prise de décision concernant le nouvel entraîneur de l'équipe nationale. "J'ai entendu dire qu'il y a déjà quelque chose en cours. Nous n'avons été informés de rien. Ils vont régler ça", a déclaré Schröder au sujet de la question d'entraîneur.

Jokic exceptionnel pour la Serbie dans le remake

Dans le remake de la finale de la Coupe du monde de l'année dernière, Franz Wagner était le meilleur marqueur avec 18 points dans une équipe allemande faible. Même le soutien du chancelier allemand Olaf Scholz et de la légende du basket-ball Dirk Nowitzki n'a pas pu aider ce sombre samedi matin à l'arène Bercy.

En finale de la Coupe du monde il y a onze mois, l'Allemagne est parvenue à battre la Serbie 83:77. À l'époque, la Serbie manquait Nikola Jokic, mais l'étoile des Denver Nuggets a rendu la tâche difficile pour l'équipe allemande dès le début. Avec sa puissance sous le panier, il était presque ins

