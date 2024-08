- Frost: pire récolte de pommes depuis 1991

Une brève période de gel en plein milieu de la période de floraison en avril a ravagé de vastes parties de la récolte de pommes en Brandebourg. L'Office statistique de Berlin et du Brandebourg prévoit donc la plus faible récolte depuis 1991 pour cette année, avec une estimation de 3 200 tonnes de pommes. L'année dernière, 18 200 tonnes avaient été récoltées. Cette année, cela représente seulement 41 décitons de pommes par hectare, très en dessous de la moyenne sur six ans de 261 décitons par hectare.

"La courte période de gel entre le 21 et le 25 avril 2024 a été déterminante pour la mauvaise récolte, car les arbres étaient exactly en phase de floraison", a-t-on déclaré. "La grêle et les fortes pluies sont d'autres raisons des nombreux rendements nuls signalés". La superficie cultivée est restée constante à 771 hectares.

Les producteurs de pommes du Brandebourg cherchent le soutien de l'Union européenne en raison des importantes pertes de la récolte. On s'attend à ce que le faible rendement de cette année en Brandebourg ait un impact sur l'ensemble du marché européen des pommes.

