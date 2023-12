Frontier Airlines annonce une nouvelle carte de vols d'été illimités

Frontier Airlines a annoncé sa nouvelle mesure incitative pour inciter les voyageurs à reprendre l'avion après la pandémie : Une carte de vols d'été illimités au prix de 399 $.

Le plan de vol à volonté permet aux clients de Frontier de réserver "un nombre illimité de vols" entre le 2 mai et le 30 septembre, indique la compagnie aérienne sur son site web.

Cette offre alléchante présente quelques inconvénients. Par exemple, il ne faut pas compter sur le fait de planifier ses vols à l'avance. Selon le site web de Frontier, vous devrez réserver vos vols intérieurs la veille de votre départ et vos vols internationaux seulement 10 jours à l'avance.

De plus, il y a quelques "périodes d'interdiction" chaque mois pendant lesquelles les vols ne sont pas éligibles pour le pass "GoWild !

Vous devrez également acheter des suppléments séparément - comme le choix du siège ou des bagages - et vous ne gagnerez pas de miles ni de statut sur les vols que vous réservez dans le cadre du pass. En plus du prix du pass lui-même, vous devrez payer pour chaque vol réservé "0,01 $ de billet d'avion plus les taxes, frais et charges applicables au moment de la réservation", selon le site web de Frontier.

En outre, les détenteurs du pass doivent résider aux États-Unis.

Le pass d'été 2023 fait suite à une initiative similaire de Frontier l'année dernière, lorsque la compagnie aérienne a annoncé un pass illimité d'une durée d'un an pour 599 $. Cette année, la compagnie aérienne propose à nouveau un pass annuel, mais au prix de 1 299 dollars, selon son site web.

Source: edition.cnn.com