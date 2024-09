Friedrich Merz est nommé chancelier de l'Union

Le président de la CDU, Friedrich Merz, et le président de la CSU, Markus Söder, vont apparemment proposer Merz comme candidat à la chancellerie de l'Union, selon des sources de l'Union. Plusieurs responsables du parti ont confirmé cette information à Reuters mardi.

Les comités de la CDU et de la CSU doivent encore entériner cette décision. Söder et Merz doivent s'adresser aux médias à Berlin plus tard dans la journée. L'idée de soutenir Merz avait déjà été subtilement avancée par le vote en faveur de leur leader par la branche de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de la CDU lundi soir.

