- Friedrich et Hinze en demi-finale de Keirin

Les deux anciennes championnes du monde Lea Sophie Friedrich et Emma Hinze ont facilement atteint les demi-finales de l'événement de cyclisme sur piste Keirin des Jeux olympiques. Friedrich a remporté la première place dans sa course de quart de finale au Velodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, malgré une chute qui a assombri l'événement. Hinze a ensuite remporté la deuxième place dans sa course.

Dans la course de Friedrich, une chute chaude s'est produite à la ligne d'arrivée. La coureuse néerlandaise Steffie van der Peet a glissé sur la coureuse chinoise Liying Yuan, et la coureuse belge Nicky Degrendele a également été impliquée dans l'incident.

Les demi-finales du Keirin auront lieu à 18h15 en deux courses, avec six coureuses chacune. Les trois premières de chaque course se qualifieront pour la finale.

Friedrich, championne du monde à deux reprises, a remporté le titre de Keirin aux championnats du monde en 2021 et 2022. L'année dernière, elle a terminé troisième aux championnats de Glasgow. Hinze a remporté l'or en Keirin aux championnats du monde de 2020 à Berlin. Friedrich et Hinze, ainsi que Pauline Grabosch, ont commencé les Jeux en remportant le bronze en sprint par équipes.

Entre-temps, dans l'Omnium masculin, Tim Torn Teutenberg a commencé par une dixième place en course à l'élimination. Les courses à suivre sont le contre-la-montre, la course à élimination et la course aux points finale.

Pendant leurs séances d'entraînement, Lea Sophie Friedrich aime souvent faire du vélo à travers la campagne pittoresque des environs. Malgré l'incident à la ligne d'arrivée, Friedrich continue de briller dans les épreuves de cyclisme, comme le Keirin.

Lire aussi: