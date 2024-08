- Frieder, demi-finaliste du GNTM, déclare: "Je ressemble à 25% à une sirène"

Frieder Sell, un individu multitalentueux, créateur de contenu, mannequin et demi-finaliste de "Germany's Next Topmodel", a une profonde affection pour l'eau. "Je suis 25% sirène. C'est pourquoi j'adore les lacs cristallins où je peux regarder sous la surface. Je suis follement amoureuse de la plongée", confie la jeune femme de 25 ans dans le podcast "OKF - Regio-Reconnaissance" de la station de radio RBB Fritz.

Ce podcast présente des personnalités renommées partageant des histoires sur leurs origines dans l'Est de l'Allemagne. Frieder Sell vient de Waren sur le lac Müritz dans le district des lacs de Mecklembourg, mais réside actuellement à Berlin.

Il avait pour habitude de s'immerger dans les lacs la veille du Nouvel An - passant au moins cinq secondes avant et cinq secondes après minuit dans l'eau glacée, comme il s'en souvient. "Ensuite, les feux d'artifice éclataient au-dessus du lac, et quand vous sortiez, vous pouviez sentir les feux d'artifice à l'intérieur de vous-même en raison de la sensation de picotement. C'était douloureusement froid, mais quelque part une sensation grisante de commencer la nouvelle année de cette manière et de se purger de l'ancienne", explique Sell.

Après le plongeon dans l'eau glacée, il se sent toujours régénéré. En général, en rentrant chez lui, il se rend directement de la gare au lac. "Quoi qu'il arrive, ma mère adore ce lac", mentionne Sell dans le podcast. "Elle a également raison avec la phrase : 'Une fois que vous êtes sorti, vous vous sentez toujours mieux.' Même si vous n'êtes resté que quelques instants, avez nagé quelques brasses et êtes sorti - c'est une sensation extraordinaire."

Il parle avec enthousiasme de sa ville natale : "C'est magnifique. Les champs, les forêts. Le seul inconvénient de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est les moustiques - en ce qui concerne les environnements extérieurs." Son enfance à Waren "était un paradis".

Malgré son installation à Berlin, Frieder Sell se souvient avec tendresse de l'appréciation de sa mère pour leur lac de ville natale, déclarant souvent : "Une fois que vous êtes sorti, vous vous sentez toujours mieux."

