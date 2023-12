Free Bella : La lutte pour libérer un béluga de l'aquarium d'un grand centre commercial sud-coréen

La baleine devait avoir environ deux ans lorsqu'elle a été capturée par des bateaux dans les eaux russes en 2013 et vendue au Lotte World Aquarium, le plus grand aquarium de Séoul, géré par l'un des conglomérats les plus riches et les plus importants de Corée du Sud.

Elle a été baptisée Bella. Avec deux bélugas mâles, Belli et Bellu, ainsi que d'autres animaux polaires comme des pingouins et des phoques, elle faisait partie d'une attraction arctique populaire.

Dans un bassin de 1 224 tonnes, à 24 pieds de profondeur, le trio était souvent le sujet des selfies et des TikToks des visiteurs, vu en train de plonger et de virevolter dans l'eau bleue luminescente. Les baleines nageaient parfois jusqu'à la galerie d'observation pour observer les visiteurs, souvent de jeunes enfants qui tapaient sur les parois en verre du bassin dans l'espoir d'attirer l'attention des baleines.

"Ce commerce est alimenté par l'appât du gain", a déclaré Helene O'Barry, une militante américaine de la cause des dauphins.

"Il y a beaucoup d'argent à gagner en capturant et en vendant ces mammifères charismatiques à des parcs marins et à des aquariums", a déclaré Helene O'Barry à CNN.

"L'exploitation ne cessera jamais tant que les spectateurs ne regarderont pas sous la surface et ne se demanderont pas si quelques minutes d'amusement justifient une telle cruauté.

Bellu est mort à l'âge de 5 ans en 2016. Belli a suivi des années plus tard, en 2019, à l'âge de 12 ans. À l'état sauvage, l'espérance de vie moyenne des bélugas se situe entre 35 et 50 ans.

Leur mort a déclenché une tempête de critiques de la part des défenseurs des droits des animaux sud-coréens, ce qui a incité l'entreprise à agir. En 2019, Lotte s'est engagée à libérer Bella.

Mais il n'y a toujours pas lieu de se réjouir, selon les militants : nous sommes presque en 2024, plus de quatre ans plus tard, et Bella est toujours exposée. "Lotte dit qu'elle prend des mesures, mais nous n'en savons rien", a déclaré à CNN Jo Yak-gol, cofondateur de l'association sud-coréenne Hot Pink Dolphins, qui milite pour la protection de la vie marine.

"L'exposition est toujours ouverte et aucune date de libération n'a été rendue publique.

La baleine continue également de montrer des signes de stress "stéréotypés" suite à la mort de ses compagnons dans leur bassin, a indiqué M. Jo. Des vidéos envoyées à CNN la montrent en train de tourner en rond et de flotter sans énergie près de la surface de l'eau.

"Elle tourne souvent en rond dans l'aquarium sans que cela ait un sens", a déclaré Jo. "Je pense que c'est du stress.

Dans un échange de courriels avec CNN qui a eu lieu en novembre, un porte-parole de Lotte a déclaré que les plans de libération étaient toujours en place.

En mai, un porte-parole de la société a déclaré à CNN que le processus en était à son "stade final".

"Le Lotte World Aquarium fait de son mieux pour créer un environnement et un moment appropriés pour la libération de Bella grâce à des discussions en cours", a déclaré le porte-parole. "Le calendrier est coordonné avec le ministère (sud-coréen) de la santé et du bien-être, ce qui est une priorité absolue.

Bella est "en bonne santé", a ajouté le porte-parole, et suit actuellement un entraînement pour la préparer à "un nouvel environnement marin".

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était toujours exposée, le porte-parole a répondu : "À ce stade, il n'y a pas d'autre endroit où elle puisse rester".

CNN a contacté Lotte pour obtenir de plus amples commentaires en début de semaine, mais n'a pas eu de réponse à l'heure où nous publions.

Le côté obscur de la captivité

À l'instar des grands félins élevés comme animaux de compagnie et des promenades à dos d'éléphant, la pratique consistant à maintenir les dauphins et les baleines en captivité à des fins de divertissement touristique est de plus en plus controversée depuis quelques années, en grande partie en raison des campagnes menées et des conclusions d'experts qui affirment que les animaux captifs ne sont pas satisfaits.

Bien qu'il y ait eu quelques changements au niveau mondial, avec des entreprises et des pays qui ont décidé d'interdire les activités qui impliquent de monter sur des animaux sauvages ou de les toucher, il n'y a pas eu de consensus à l'échelle de l'industrie sur le fait de garder des animaux sauvages comme les baleines en exposition.

À l'état sauvage, les bélugas vivent dans l'océan Arctique, dans les mers et sur les côtes du Canada, de l'Amérique du Nord, de la Russie et du Groenland.

Ce sont des animaux migrateurs, capables de nager sur des milliers de kilomètres et de plonger à des profondeurs de plus de 3 000 pieds, parmi la banquise et les fjords, selon les experts.

Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage se situe entre 35 et 50 ans, mais elle est moitié moindre en captivité, ajoutent-ils.

Valeria Vergara, éminente biologiste marine qui étudie depuis plus de vingt ans les populations de bélugas dans des régions telles que l'archipel arctique et la baie d'Hudson, affirme qu'"une espèce aussi intelligente et socialement complexe que le béluga ne peut tout simplement pas être heureuse en captivité". "Ils souffrent en captivité parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre et manquent de stimulation mentale", a déclaré M. Vergera à CNN. "Ils ne peuvent pas non plus adopter la plupart de leurs comportements naturels.

"Lorsque vous les observez dans la nature, l'une des choses qui vous frappent le plus est à quel point ils sont tactiles, sociaux et vocaux", ajoute-t-elle.

"Ils se déplacent en groupes relativement importants, composés de membres de leur famille et de compagnons, et nagent à l'unisson les uns avec les autres.

Nous les appelons les "canaris de la mer" en raison de leur système de communication complexe composé de sifflements, de gazouillis et d'appels, mais ils ont tendance à être beaucoup plus silencieux en captivité.

L'industrie florissante des aquariums

Les militants pensent qu'il y a environ 300 bélugas en captivité dans le monde.

L'industrie de l'aquariophilie est en plein essor en Asie de l'Est. La popularité des parcs à thème et des aquariums commerciaux s'est accrue dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, grâce aux énormes profits générés par le tourisme de masse.

L'activiste américain Ric O'Barry, ancien dresseur d'animaux devenu célèbre pour son travail de dressage de grands dauphins pour la série télévisée à succès des années 1960 Flipper, mène aujourd'hui des campagnes mondiales de sensibilisation à la chasse aux dauphins et à la souffrance des mammifères marins en captivité. M. O'Barry a déclaré à CNN que son organisation, le Ric O'Barry Dolphin Project, avait réalisé de grands progrès en fermant des parcs aux États-Unis, au Canada et dans des pays européens comme la Finlande et la Suède, mais que d'autres étaient en train de s'installer en Asie.

"C'est pour cette raison que nous voyons aujourd'hui des pays d'Asie de l'Est ouvrir des delphinariums et des parcs marins et acheter des baleines et des dauphins capturés à l'état sauvage pour remplir leurs bassins", explique M. O'Barry.

Ils regardent des endroits comme SeaWorld et se disent : "S'ils peuvent le faire, nous le pouvons aussi", car ils savent qu'il y aura du public, ceux qui ne posent pas de questions critiques sur l'origine de ces animaux ou sur la manière dont ils ont été capturés.

"Il faudra des décennies pour y mettre un terme.

Bella est l'un des cinq bélugas captifs en Corée du Sud, selon Jo Yak-gol de Hot Pink Dolphins. "Les bélugas sont capturés dans l'océan Arctique et importés en Corée du Sud", explique Jo Yak-gol. "Ils sont logés dans de petits espaces, parfois avec des dauphins dont la température corporelle est complètement différente.

Un projet ambitieux qui s'est déroulé au plus fort de la pandémie en 2020 a vu un couple de bélugas nommé Little Grey et Little White être transféré dans un sanctuaire en Islande après avoir passé des années dans un aquarium de Shanghai.

Il s'agissait d'une opération de plusieurs années, qui a nécessité des mois d'essais, des équipes de spécialistes et des équipements tels que des grues, des remorqueurs et des camions, et qui a engendré des coûts considérables.

Les partisans du projet espèrent qu'il en sera de même pour Bella. Mais même avec les meilleures intentions du monde, libérer une baleine captive, en particulier une baleine capturée à un si jeune âge, ne sera pas chose aisée.

"La vérité, c'est qu'une baleine comme Bella a peu de chances d'être relâchée dans la nature", a déclaré Mme Vergara. "Les bébés bélugas apprennent tout de leur mère. Bella n'aurait pas les compétences et les connaissances nécessaires pour survivre. Saura-t-elle de quoi se nourrir ou vers où migrer ? Sera-t-elle acceptée dans un groupe ? Pourra-t-elle (à nouveau) communiquer avec d'autres bélugas ?"

"Il y a beaucoup de questions à se poser, mais sa meilleure chance de vivre est de se retrouver dans un sanctuaire.

Une solution en Norvège ?

Les responsables de Lotte maintiennent que le "seul endroit au monde" où Bella peut être relâchée est un sanctuaire en Islande.

La société a refusé de nommer le sanctuaire ou de confirmer s'il s'agit du même établissement que celui qui héberge actuellement le couple de bélugas en provenance de Chine.

Dans une déclaration à CNN fin novembre, l'entreprise a indiqué qu'il y avait eu d'autres retards.

"Nous avons récemment reçu une réponse de l'opérateur islandais nous informant qu'il n'avait d'autre choix que de reporter le processus en raison de problèmes environnementaux au sein de son installation", a déclaré le porte-parole. Les discussions avec les agences gouvernementales et les experts maritimes se poursuivent, a ajouté le porte-parole.

"En conséquence, nous discutons de diverses alternatives, y compris d'autres sanctuaires étrangers et nationaux, avec des experts du comité de décharge.

S'adressant à CNN, les opérateurs d'un futur sanctuaire en Norvège ont déclaré qu'ils avaient adressé une invitation officielle au Lotte World Aquarium pour que Bella vienne dans sa réserve située dans un vaste fjord arctique de 500 acres et entourée d'îles dans le Finnmark, le comté le plus septentrional de la Norvège.

"La réserve norvégienne de baleines (NWR) s'est activement engagée auprès des propriétaires de Bella au cours des deux dernières années, leur proposant de faciliter son transfert", a déclaré Andre Borell, membre du conseil d'administration. "Nous sommes prêts à lui offrir un refuge, ainsi qu'à un autre béluga captif du parc Aqua Planet Yeosu, en Corée du Sud, nommé Ruby, dans un environnement marin naturel où ils pourront se déplacer librement, plonger et s'épanouir avec d'autres espèces marines.

M. Borell et Regina Crosby, fondatrice de l'organisation de conservation à but non lucratif OneWhale, ont présenté un long plan d'action, qui prévoit notamment l'obtention de subventions pour couvrir les frais de soins de la baleine en Norvège. "Les propriétaires de Bella ont été informés qu'une fois qu'elle aura été transportée en Norvège, ils n'auront plus de charge financière à supporter", a déclaré Regina Crosby à CNN. "Nous voulons éliminer toutes les raisons pour lesquelles Bella ne devrait pas quitter son bassin dès que possible".

Elle a ajouté : "Bien qu'il n'y ait eu aucun engagement de la part des propriétaires de Bella ou de Ruby, nous gardons espoir et nous nous engageons à travailler avec les autorités sud-coréennes dès que possible pour passer aux étapes suivantes."

CNN a contacté les représentants de Lotte pour obtenir des informations sur l'offre de la Norvège.

Le temps presse

À l'approche de la fin de l'année 2023, les organisations de défense des animaux ont réitéré leurs appels à la libération de Bella. "Cela fait presque cinq ans. Bella a souffert assez longtemps", a déclaré Jason Baker, vice-président principal de PETA Asie. "La Lotte Corporation doit cesser de tergiverser et de trouver des excuses, car le temps presse.

M. Vergara, expert en bélugas, a souligné l'urgence de la situation. "Bella souffre seule", a déclaré M. Vergara. "Il ne fait aucun doute qu'une baleine en captivité, surtout si elle est seule, souffre d'un stress chronique qui peut affaiblir son système immunitaire et réduire sa durée de vie.

"Lotte ne peut pas continuer à retarder le transfert de Bella. Elle a encore une chance d'avoir une nouvelle vie et doit être libérée".

L'activiste américain O'Barry, défenseur des dauphins, a déclaré à CNN qu'il était prêt, avec des équipes, à se rendre en Corée du Sud "pour que cela se produise".

"Nous soutenons pleinement la relocalisation de Bella dans un sanctuaire à l'étranger. Elle a besoin de la compagnie d'autres baleines et de découvrir à nouveau l'océan", a déclaré M. O'Barry.

"Le groupe Lotte ne peut pas revenir en arrière, mais il a la possibilité de réparer une partie des dégâts en la sortant de ce bassin sans vie et en la plaçant dans un sanctuaire.

