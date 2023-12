Personnel

Fred Haise en bref

Date de naissance : 14 novembre 1933

Lieu de naissance : Biloxi, Mississippi

Nom de naissance : Fred Wallace Haise Jr.

Père : Fred Haise Sr : Fred Haise Sr.

Mère : Lucille (Blacksher) Haise Lucille (Blacksher) Haise

Mariages : Frances Patt (Price) Haise (1979-7 février 2022, son décès) ; Mary Griffin Grant (4 juin 1954-1978, divorcée)

Enfants : avec Mary Grant : Thomas Jesse, 1970 ; Stephen William, 1961 ; Frederick Thomas, 1958 ; Mary Margaret, 1956

Formation : Université de l'Oklahoma, licence en ingénierie aéronautique, 1959

Service militaire : Marine américaine, 1952-1954, cadet de l'aviation navale ; Corps des Marines américains, 1954-1956 ; Garde nationale aérienne de l'Oklahoma, 1957-1963 ; Armée de l'air américaine, 1961-1962, capitaine

Autres faits

A fait partie de l'équipage de réserve d'Apollo 11 avec Jim Lovell et William Anders.

Pilote d'essai de la navette spatiale Enterprise.

A participé activement à la collecte de fonds et à la construction de l' Infinity Science Center dans le Mississippi.

Chronologie

1952 - S'engage dans la marine américaine en tant que cadet de l'aviation navale à la base aéronavale de Pensacola, en Floride.

1954-1956 - Il est affecté à l'US Marine Corp en tant que pilote de chasse.

1957 - Rejoint la Garde nationale aérienne de l'Oklahoma.

1961-1962 - Appelé au service actif par l'US Air Force.

1956-1966 - Pilote d'essai.

Avril 1966 - Haise fait partie du cinquième groupe d'hommes choisis par la NASA pour devenir astronautes.

11-17 avril 1970 - Pilote du module lunaire d'Apollo 13 avec le commandant Jim Lovell et le pilote du module de commande John L. Swigert Jr. La mission dure cinq jours, 22 heures, 54 minutes et 41 secondes. L'explosion d'un réservoir d'oxygène deux jours et demi après le début du vol entraîne l'interruption de la mission et le temps restant est consacré au retour de l'équipage en toute sécurité.

17 avril 1970 - L'équipage revient sain et sauf sur Terre, s'échouant dans l'océan Pacifique Sud.

18 avril 1970 - Il reçoit la médaille présidentielle de la liberté des mains du président Nixon.

23 août 1973 - S'écrase sur un avion d'entraînement de la Seconde Guerre mondiale et souffre de brûlures au second degré sur 65 % de son corps.

12 août 1977 - Pilote le premier vol d'essai de la navette spatiale Enterprise.

29 juin 1979 - Prend sa retraite de la NASA.

1979-1996 - Travaille pour Grumman Aerospace Corporation.

4 octobre 1997 - Il est intronisé au Panthéon des astronautes américains.

17 avril 2021 - Unestatue en bronze des trois astronautes d'Apollo 13 est officiellement inaugurée à Houston. Elle représente le moment où Haise, Lovell et Swigert sont arrivés sains et saufs à bord de l'USS Iwo Jima. La statue fait partie d'une exposition plus large au Centre spatial de Houston intitulée "Apollo 13 : l'échec n'est pas une option".

13 février 2022 - Une statue de Haise est inaugurée dans sa ville natale de Biloxi, dans le Mississippi.

5 avril 2022 - Ses mémoires, "Never Panic Early : An Apollo 13 Astronaut's Journey", écrit avec Bill Moore, est publié.

