- Fraude dans les messageries: des milliers d'euros de dommages et intérêts

Malgré les avertissements de la police, les arnaqueurs continuent de réussir en utilisant des messages sur les messageries, prétendant qu'un enfant a un nouveau numéro de téléphone et a besoin d'argent. Un homme d'Eisleben (Mansfeld-Südharz) est tombé dans ce piège vendredi soir, comme l'a rapporté la police de Halle.

Il a reçu un message indiquant que son enfant avait un nouveau numéro et a rapidement été invité à effectuer un virement. Il a finalement envoyé un montant à quatre chiffres sur un compte inconnu. Le lendemain, l'arnaque a été signalée.

Notification de gain qui se révèle être une mauvaise surprise

La police de Dessau-Roßlau a également rapporté un cas, bien que légèrement différent. Une femme de 46 ans a signalé avoir été arnaquée via un compte de messagerie piraté d'un ami. Son numéro de téléphone a été demandé pour participer à une loterie, suivi d'une confirmation de gain de 4 050 euros à payer en plusieurs virements.

Cependant, elle a découvert que de l'argent avait été retiré de son compte. Elle a ensuite contacté son ami, qui l'a informée que son compte avait été piraté. La police enquête maintenant sur l'affaire.

Selon la police, les arnaqueurs exploitent la confiance de leurs victimes, et la communication via les services de messagerie comme WhatsApp semble très privée. Ils utilisent des nombres de téléphone connus. Les arnaqueurs prétendent être des proches qui ont perdu leur téléphone. Quiconque reçoit de tels messages devrait bloquer le numéro, signaler l'incident à la police et supprimer le chat et le numéro de l'arnaqueur. La suspicion est de mise lorsqu'on vous demande d'effectuer des virements via messagerie.

