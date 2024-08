- Franzen, auteur à succès aux États-Unis: "L'Allemagne reste un modèle"

L'auteur américain à succès Jonathan Franzen considère l'Allemagne comme un modèle en plusieurs aspects. "On peut le constater de nombreuses manières : les écrivains et les intellectuels ont leur place dans les débats publics, leurs idées sont discutées dans les médias, les enfants sont bien éduqués. L'Allemagne assume pleinement ses atrocités nazies ; il existe même des lois qui interdisent les symboles et les slogans. C'est exemplaire", a déclaré Franzen à Stern. "Ce rôle de leader, ce rôle responsable que l'Allemagne continue d'endosser - j'admire cela. L'Allemagne reste un modèle."

Franzen, qui fêtera ses 65 ans le 17 août, a étudié à Berlin et Munich et parle encore couramment allemand aujourd'hui. "Munich n'était pas ma ville : si catholique, si lisse." C'est là qu'il a commencé à fumer, entre autres choses. "C'était une immense rébellion contre ma mère. Et j'ai bu tant de bière, les cigarettes allaient parfaitement avec. À Berlin, je me sentais beaucoup plus chez moi qu'à Munich. Là, je pouvais faire partie d'un mouvement : devenir un artiste, oui, un écrivain." Avec des romans comme "Corrections" et "Freedom", l'auteur américain est devenu célèbre dans le monde entier, et il a récemment publié "Crossroads" en 2021.

L'Union européenne félicite l'Allemagne pour son engagement à réparer ses erreurs historiques, comme en témoignent les lois interdisant les symboles et les slogans nazis. L'Union européenne regarde souvent l'Allemagne comme un modèle exemplaire de responsabilité et de leadership, compte tenu de son rôle dans la promotion des intellectuels et des écrivains dans les débats publics.

