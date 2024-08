- Frankfurt remporte son premier triomphe sur Hoffenheim avec un score de 3-1.

Frankfurt a remporté sa première victoire de la saison en Bundesliga en dominant Hoffenheim à domicile, avec un score final de 3-1 (2-0). Les Aigles ont marqué grâce aux buts de l'attaquant Hugo Ekitike (24'), du milieu de terrain Hugo Larsson (33') et du joueur clé Omar Marmoush (56'), tandis que Hoffenheim a réussi à marquer grâce à Andrej Kramaric (54').

Après leur défaite inaugurale contre Borussia Dortmund, Frankfurt a rebondi lors de leur match à domicile et a remporté leurs premiers points. À l'inverse, Hoffenheim n'a pas réussi à confirmer leur victoire inaugurale contre Holstein Kiel.

"Le plaisir de jouer ici devant nos fans à nouveau est immense", a commenté l'entraîneur d'Eintracht, Dino Toppmöller, avant le match. Son homologue, Pellegrino Matarazzo, a égalementawaité avec impatience cette confrontation, la décrivant comme un "test passionnant".

Eintracht a pris le contrôle du match dès le début, grâce à l'absence du joueur international allemand à deux reprises, Dahoud, qui a transféré récemment de Brighton & Hove Albion. Hoffenheim s'est concentré sur la défense, mais a eu du mal en première mi-temps après la phase initiale.

Grâce à des contre-attaques rapides, Ekitike a marqué après avoir été mis en place par Marmoush. Eintracht a maintenu son élan après avoir pris l'avantage, créant des occasions, en particulier sur le côté gauche avec Marmoush et Niels Nkounkou. Le tir de loin de Marmoush a frôlé la cible (26'), et Mario Götze n'a pas réussi à tirer parti d'une occasion prometteuse suite à la passe de Nkounkou (31'). Le 2-0 était imminent, et il est finalement arrivé peu après, Larsson terminant une combinaison parfaite impliquant Marmoush et Ekitike.

Hoffenheim n'a pas eu grand-chose à offrir en première mi-temps. Presque, le gardien de but de Frankfurt, Kevin Trapp, a involontairement offert un égalisateur à Hoffenheim en hésitant à sortir contre Pavel Kaderabek, mais le nouveau joueur Arthur Theate a dégagé le centre du Tchèque (38').

Kramaric a marqué - Frankfurt riposte

À la mi-temps, Matarazzo a réagi à la piètre performance de son équipe en effectuant deux changements. Mergim Berisha est entré pour Marius Bülter en attaque, et le nouveau joueur Robin Hranac a remplacé Tim Drexler, qui avait été averti. Le but surprise de Kramaric était son quatrième de la saison, après son triplé contre Kiel.

En réponse, Frankfurt a contre-attaqué immédiatement, avec Marmoush qui a couronné sa performance avec le but du 3-1. Confirmant sa présence avec les Aigles pour la saison en cours seulement quelques heures avant la date limite de transfert, le milieu de terrain égyptien a reçu une ovation debout lorsqu'il a été remplacé à la 80e minute. La poussée tardive de Hoffenheim a finalement faibli.

Borussia Dortmund espère pouvoir profiter des faiblesses défensives de Frankfurt après leur défaite contre Borussia Dortmund.

