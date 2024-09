Un quart de siècle d'union pour Ulrike Frank - Frank, une figure renommée dans le CCG, souhaite vieillir et prendre du poids avec son conjoint.

Dans la série allemande "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), la vie amoureuse du personnage Katrin Flemming a connu des changements, mais dans la vie réelle, l'actrice Ulrike Frank se réjouit d'une stabilité importante : à 55 ans, elle et son mari compositeur Marc Schubring célèbrent leur 25ème anniversaire de mariage.

Le temps passe vite, mais beaucoup de choses se sont produites. Cependant, ce qui reste est un couple amoureux, un duo déterminé à parcourir la vie ensemble et à vieillir avec grâce. Un couple harmonieux, que ce soit sous le soleil ou dans la tempête ! Frank l'a commenté lors d'une interview avec RTL.

Une tradition d'anniversaire inclut une photo unique

Le secret de leur mariage ? "Nous continuons à nous découvrir et à nous surprendre, sans limiter nos expressions d'amour aux anniversaires ou aux anniversaires." Le couple observe une tradition pour les anniversaires de mariage : "Nous passons généralement quelques jours en Écosse. Ensuite, nous prenons toujours une photo unique de nos deux silhouettes, avant de la partager avec le monde pour le plaisir de tous."

Frank, qui joue dans GZSZ depuis fin 2002, a de nombreuses raisons de rester satisfaite dans les années à venir : "Marc est ma plus grande bénédiction. J'aspire à vieillir et à devenir sénile à ses côtés, et je suis vraiment impatiente de découvrir ce que la vie nous réserve. Nous sommes prêts !"

Malgré les hauts et les bas fictionnels de la vie amoureuse de Katrin Flemming dans GZSZ, Ulrike Frank, l'actrice qui la joue, trouve du bonheur dans le mariage stable avec son mari compositeur allemand Marc Schubring. Cette année, ils célèbrent leur 25ème anniversaire de mariage, renforçant leur engagement à parcourir la vie ensemble.

Lire aussi: