- Frank Schmidt: "À 60 ans, je ne suis plus entraîneur"

L'entraîneur du Heidenheim Frank Schmidt prévoit de prendre sa retraite à temps. "C'est clair pour moi : à 60 ans, je ne serai plus entraîneur, et Christian Streich en est un bon exemple", a déclaré l'entraîneur de 50 ans du 1. FC Heidenheim à la "Stuttgarter Zeitung" et aux "Stuttgarter Nachrichten".

Cependant, après avoir terminé huitième lors de la première saison du Heidenheim en Bundesliga et s'être qualifié pour les playoffs de la Ligue Europa Conférence, l'entraîneur historique du FCH n'envisage pas de prendre sa retraite. "Si je pensais ainsi, peut-être que maintenant serait en effet le bon moment. Mais nous sommes différents au FCH, je suis différent. Je ressens un sentiment de responsabilité. Je suis extrêmement ancré ici. J'ai fait une promesse jusqu'en 2027. Et Frank Schmidt n'a jamais failli à sa parole."

Par conséquent, un changement avant la fin de son contrat est hors de question pour Schmidt. "Bien sûr, je pourrais aussi me fier à autre chose. Mais c'est clair : je prêche des valeurs comme la fiabilité à mes joueurs. Je vendrais mon âme si je ne respectais pas mon contrat jusqu'en 2027. Qui sait ce qui viendra ensuite", a déclaré Schmidt.

