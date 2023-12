Frank Lloyd Wright dans 5 bâtiments

Voici ce que ses cinq bâtiments les plus mémorables nous apprennent sur sa vie et son œuvre.

1910 : Robie House (Chicago, Illinois)

En 1909, Frank Lloyd Wright quitte sa femme et ses six enfants. En Europe, il rencontre son amante, Martha "Mama" Cheney, qui a quitté son mari américain pour le rejoindre.

En Allemagne, Wright organise la publication du Wasmuth Portfolio, 100 lithographies de son travail à ce jour. C'est une révélation pour la première génération d'architectes modernes européens. On dit que le travail s'est arrêté pendant une journée dans le bureau berlinois de Peter Behrens, où les jeunes assistants de l'architecte, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius et Le Corbusier, se sont penchés sur une première édition.

Avec leurs planchers ouverts, leurs toits bas, leurs fenêtres en ruban et leurs longues lignes horizontales, les Prairie Houses de Wright se distinguent par leur modernité. Avant que Wright et Mama ne retournent aux États-Unis, Marion Mahony, première assistante de Wright, et l'architecte d'intérieur George Mann Niedecken achevèrent la plus impressionnante d'entre elles pour Frederick C. Robie, un homme d'affaires de Chicago âgé de 28 ans.

Avec son ossature en acier et son revêtement en briques, la construction de la maison était considérée comme très avancée. Nommée National Historic Landmark en 1963, elle a été menacée de démolition à deux reprises: en 1941 et en 1957, à chaque fois par le Chicago Theological Seminary, son propriétaire depuis 1926.

"Tout cela montre, dit Wright, le danger qu'il y a à confier quoi que ce soit de spirituel au clergé.

Actuellement en cours de remise en état, la Robie House incarne l'esprit de ce qui fut une architecture originale et entièrement américaine, indépendante de l'influence européenne.

1923 : Hôtel Impérial (Tokyo, Japon)

Le scandale provoqué par sa fuite en Europe prive Wright de nouvelles commandes pendant plusieurs années. Pire encore, en 1914, un domestique met le feu à Taliesin, la maison du Wisconsin qu'il a construite pour Mama, et l'assassine, ainsi que ses enfants et plusieurs membres du personnel, à coups de hache alors qu'ils s'enfuient.

La commande du nouvel hôtel impérial de Tokyo a été le salut de l'architecte. Collectionneur d'estampes japonaises depuis toujours, Wright s'est rendu dans la ville à plusieurs reprises et a créé un bâtiment à cour intérieure semblable à un temple, fusionnant des thèmes orientaux et occidentaux, ces derniers s'exprimant à travers sa fascination grandissante pour le design maya.

Achevé en 1923 par son assistant tokyoïte Arata Endo, cet hôtel chimérique était, selon Wright, "un système de jardins, de jardins en contrebas et de jardins en terrasses, de balcons qui sont des jardins, de loggias qui sont aussi des jardins et de toits qui sont des jardins".

Kameki et Nobuko Tsuchiura, deux jeunes architectes japonais qui avaient travaillé sur le projet, rejoignent l'équipe de Wright dans le Wisconsin. Nobuko est la première femme architecte japonaise.

Bien que séduisant à bien des égards, l'Imperial flottait sur une plaine de boue. En mai 1945, il a été partiellement détruit par des bombes incendiaires de l'USAAF et a été occupé par les forces américaines de 1945 à 1952. Dans les années 1960, il s'est enfoncé dans le sol et a été démoli en 1968.

S'il existait aujourd'hui, ce serait certainement l'un des hôtels cultes du monde.

1939 : Fallingwater (comté de Fayette, Pennsylvanie)

Avec les effets de la Grande Dépression et l'influence croissante d'une jeune génération d'architectes modernes influencés par le Bauhaus, la carrière de Wright est au point mort.

En 1934, Edgar J. Kaufmann, riche propriétaire d'un grand magasin de Pittsburgh, demande à l'architecte de 67 ans de concevoir une retraite de montagne pour le week-end, surplombant la cascade de Bear Run, dans les Laurel Highlands, à 65 miles au sud-est de la ville.

Wright a écrit à Kaufmann et à sa femme Liliane : "Je veux que vous viviez avec la cascade, et pas seulement que vous la regardiez".

Le résultat fut une maison très originale et magnifique, située directement au-dessus d'une chute d'eau, qui, tout en étant manifestement moderne, appartenait au paysage. Structure audacieuse, son front de rivière en porte-à-faux s'est affaissé dès que le coffrage en béton a été enlevé, tandis que l'humidité s'infiltrant dans la cascade - accessible par un escalier depuis le salon - a provoqué des moisissures à cause des fuites dans les fenêtres de toit.

Il était pourtant difficile de ne pas tomber amoureux de Fallingwater, dont le nom même dissimule à peine celui de "FLW". Avec son architecte à casquette (Wright a toujours été un homme de spectacle), il a fait la couverture de Time. Le magazine influent décrit cette maison exquise comme le "plus beau travail de l'architecte".

L'étoile de Wright est en pleine renaissance. Musée depuis 1964 et menacée d'effondrement à la fin du siècle, Fallingwater a été magnifiquement restaurée pour enchanter et inspirer les générations futures.

Une comptine dans un café sur la route 381 toute proche disait : "Frank Lloyd Wright a construit une maison au-dessus d'une chute d'eau/qu'il n'aurait vraiment pas dû faire". La plupart d'entre nous sont heureux qu'il l'ait fait.

1959 : Le musée Solomon R. Guggenheim (New York)

Imaginés au milieu des années 1940, les plans de Wright pour le Guggenheim - son seul musée - allaient à l'encontre de l'architecture européenne moderne et rectiligne qui dominait New York et les villes du monde entier à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Structure organique en spirale, un peu comme une coquille de Nautilus, le Guggenheim achevé était une déclaration architecturale très personnelle plutôt qu'une analyse rationnelle de la fonction exprimée dans une grille d'angles à 90 degrés.

Dès son ouverture, six mois après la mort de Wright à l'âge de 91 ans (il n'avait jamais cessé de travailler), le Guggenheim a été aimé et détesté. Ceux qui l'ont aimé se sont délectés de son sens de la liberté et de l'audace, de sa rupture architecturale radicale avec les musées et galeries conventionnels. Ceux qui l'ont détesté se sont opposés à sa conception contraire.

Comment les conservateurs pouvaient-ils accrocher des tableaux, ou les visiteurs les contempler, le long des murs d'une spirale qui montait ou descendait continuellement ? Lorsque les conservateurs s'interrogeaient sur la hauteur des plafonds, Wright leur disait de "couper les tableaux en deux".

Bien que controversé, le Guggenheim a permis à Wright d'être apprécié par les médias new-yorkais. En juin 1956, il apparaît même dans le célèbre jeu télévisé "What's My Line ?".

En septembre suivant, il est le sujet, non pas une mais deux fois, de l'émission "The Mike Wallace Interview", sponsorisée par Philip Morris et menée dans des nuages de fumée de cigarette, qui aborde des sujets tels que la religion et le sexe, la célébrité et l'architecture. Wright est devenu une légende américaine. Il reste cependant un farouche individualiste, refusant d'adhérer à l'American Institute of Architects.

1956 : L'Illinois (non réalisé)

En octobre 1956, Wright dévoile son projet pour l'Illinois, un gratte-ciel sensationnel d'un kilomètre de haut, lors d'une conférence de presse au gigantesque hôtel Sherman de Chicago. Le plus haut de tous les gratte-ciel, l'Illinois devait s'élever sur les prodigieux espaces verts du parc de Chicago.

De manière contre-intuitive, ou du moins en apparence, l'Illinois était la riposte de l'architecte de 88 ans à l'idée même de la ville en général. Interrogé par Mike Wallace à la télévision sur ses convictions religieuses, Wright a déclaré qu'il épelait Dieu avec un "n" plutôt qu'avec un "g". Le "N", c'est la nature.

Conçu pour accueillir 130 000 locataires, l'Illinois était le moyen pour Wright de freiner l'étalement horizontal de la ville américaine. La tour de 528 étages, avec ses deux héliports et ses 56 ascenseurs à énergie atomique, est toutefois restée un rêve, bien qu'elle ait prouvé que Wright était devenu de plus en plus radical avec l'âge et qu'il était, comme il l'avait été depuis qu'il avait fait la promotion de ses Prairie Houses, toujours un publiciste de grand talent.

Wright a été décrit, à maintes reprises, comme narcissique et égoïste. Il était cependant un architecte exceptionnellement talentueux et n'en a jamais douté, même face à des pertes personnelles et à des tragédies.

Interrogé sur sa profession devant un tribunal, Wright a répondu : "Le plus grand architecte du monde". Sa (troisième) femme le réprimanda.

"Je n'avais pas le choix, Olgivanna", lui a-t-il répondu. "J'étais sous serment.

"Frank Lloyd Wright à 150 ans : Unpacking the Archive" est présentée du 12 juin au 1er octobre 2017 au Museum of Modern Art de New York.

Source: edition.cnn.com