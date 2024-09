- Francfort envisage le concept d'un zoo avant-gardiste.

Le zoo bien-aimé de Francfort est là depuis un certain temps maintenant, et son âge commence à se faire sentir. La ville a subtilement laissé entendre des plans de rénovation pour cette oasis urbaine, située au cœur de la ville. L'équipe a annoncé son intention de procéder à un grand rajeunissement des terrains du zoo.

Selon les révélations de l'officielle responsable, Ina Hartwig (SPD), l'objectif est d'assurer la survie du zoo à l'avenir, de créer des conditions de vie favorables pour les animaux et de proposer une expérience de zoo qui sensibilise aux complexités de la nature et à la variété des espèces. Hartwig présentera le "Masterplan Zoo" aux côtés de la directrice du zoo, Christina Geiger, jeudi à midi.

