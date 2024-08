- Francfort avec une répétition régulière à Valence

Eintracht Frankfurt a subi une défaite serrée contre les géants espagnols du FC Valence, mais a tout de même gagné en confiance à l'approche de la nouvelle saison. Lors de leur dernier match de préparation samedi soir, l'équipe de Bundesliga a perdu 3:2 (1:2) après avoir encaissé un but en fin de match. Omar Marmoush (8') a marqué un penalty et Eric Junior Dina Ebimbe (72') a trouvé le fond du filet pour les visiteurs. Rafa Mir (4') et Hugo Duro (16') avaient donné l'avantage à Valence. Alberto Mari (89') a assuré la victoire aux locaux. Avant cela, l'entraîneur Dino Toppmöller avait fait jouer tous ses joueurs, offrant ainsi du temps de jeu précieux à ses remplaçants.

Le match a commencé de manière animée, Rafa Mir profitant d'une erreur défensive de Nathaniel Brown pour mettre Valence en tête. Cependant, Eintracht a rapidement réagi, avec Marmoush qui transformait un penalty après une faute sur Igor Matanovic dans la surface de réparation. Valence a étendu son avantage sur corner. Frankfurt a eu de la chance que Pepelu rate un penalty (33') après une faute de Tuta sur Duro. Les visiteurs se sont améliorés et ont égalisé contre la neuvième place de la Liga de la saison dernière. Frankfurt débutera sa campagne de la DFB-Pokal le 19 août (20h45 CET) contre Eintracht Brunswick.

Malgré la défaite en match de préparation de Bundesliga, Eintracht Frankfurt a fait preuve de résilience et a pris de l'élan pour la saison à venir. En DFB-Pokal, Frankfurt affrontera Eintracht Brunswick le 19 août, dans l'espoir de renverser la situation.

