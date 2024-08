- Francfort attend un million de visiteurs au Festival du Musée

Attendu attirer environ un million de visiteurs : Le festival de la Rive des Musées de Francfort commence cette semaine. Du vendredi 23 août au dimanche 25 août, 27 musées participants, 14 scènes et environ 400 stands proposant diverses animations seront au programme, selon l'annonce de la Tourism and Congress GmbH de la ville. Avec cela, le festival est l'un des plus grands événements culturels d'Europe, a déclaré le PDG Thomas Feda.

Les 27 musées proposeront des visites guidées, des concerts et des activités interactives pour tous les âges. Parmi eux, la cathédrale de Francfort, dont la tour peut être gravie lors d'une visite en famille. Un bouton du festival de la Rive des Musées valant sept euros donne accès aux musées participants pendant l'événement.

Musique et activités interactives

Il y aura à nouveau beaucoup de musique sur le Main cette année, avec des groupes et des DJ proposant un large éventail de styles musicaux, allant du jazz et du rock à la pop, la musique du monde et les performances classiques. Les stands de nourriture offriront des spécialités culinaires internationales ainsi que les plats classiques de Francfort. Les traditionnelles courses de dragons en bateau auront lieu samedi et dimanche. Il y aura également un kilomètre d'orgue et de choeur, et un kilomètre de livres anciens.

Feux d'artifice pour conclure

Le festival sera officiellement inauguré par le maire Mike Josef (SPD) vendredi à 18h00. Le programme musical se terminera à minuit les vendredi et samedi, et un spectacle de feux d'artifice conclura l'événement dimanche à 22h00. traffiq, la compagnie de transport public locale, a annoncé qu'elle étendrait ses services sur de nombreuses lignes pendant le festival.

