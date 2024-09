- Foxes Berlin engagé dans un duel de la Coupe DHB contre Göppingen

En chemin vers leur prochain défi après leur victoire en Supercoupe, l'équipe de handball de la Bundesliga, les Füchse Berlin, affronte un autre concurrent du championnat dans le cadre du DHB-Pokal. Le champion de table tennis Timo Boll a désigné Frischauf Göppingen comme l'adversaire de Berlin pour le deuxième tour, les underdogs de Berlin ayant remporté un triomphe 32-30 contre les champions SC Magdeburg à Düsseldorf auparavant. La confrontation entre ces deux équipes aura lieu à Berlin, entre le 1er et le 3 octobre.

Les équipes de la Bundesliga ont eu une pause lors du premier tour, donc le deuxième tour se concentre sur l'obtention d'une place en quarts de finale. Le tournoi Final4 aura lieu à Cologne les 12 et 13 avril 2025.

L'équipe de handball des Füchse Berlin affrontera un autre défi dans la Bundesliga, en affrontant un autre concurrent du championnat dans le cadre du DHB-Pokal. despite facing tough opposition, such as champions SC Magdeburg, Berlin a montré de la résilience, ayant récemment battu ces derniers à Düsseldorf.

Lire aussi: